(اكناف) لرعاية الأطفال بمساحة 2000 م2

دوت الخليج – المدينة

تستعد (طيبة التعاونية) الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة طيبة لإطلاق مشروع ضيافة الطفل (أكناف)، والذي يعد من أهم الخدمات المقدمة للمجتمع والأسرة من خلال تقديم الرعاية والحضانة للأطفال من سن أسبوعين الى سن الثانية عشرة سنة, وتقوم فكرة هذا المشروع على توفير الرعاية في مكان تفاعلي ومسلي للأطفال خلال انشغال الوالدين بارتباط عمل ووضع أبنائهم في مكان آمن.

وتعمل (طيبة التعاونية) على تجهيز الموقع بإشراف أحد أكبر المكاتب الهندسية في المدينة المنورة، واوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ مشعل المحلاوي أن فكرة المشروع بمساحة اجمالية (2000) م2، والذي سيحوي على استراحتين ومركز ضيافة أطفال، الاستراحة الأولى بمساحة 800 م2 والثانية بمساحة 550 م2، بالإضافة إلى ٣ غرف حضانة كل غرفة تضم من ستة اطفال إلى إثني عشرة طفل وثلاثة فصول رياض اطفال كل فصل يتضمن ستة أطفال إلى إثني عشرة طفل أيضا.

وتسعى (طيبة التعاونية) لوضع استراتيجية متكاملة لهذا المشروع الاستثماري من خلال الجهود المبذولة لإنجاحه بعون الله، وذلك بهدف تحقيق مصادر ربح ثابتة للجمعية والوصول للاكتفاء الذاتي التشغيلي لـ (طيبة التعاونية) وفق منظور خطة استدامة مالية طويلة المدى ولجنة عمل استشارية متخصصة, يسهم ذلك في تحقيق رسالة وأهداف (طيبة التعاونية) وضمان استمرار وتنوع الاستثمار وتطوير البرامج والأنشطة الخاصة، كما يعزز القوائم المالية للجمعية في مواجهة الأخطار.