انطلاق فعالية ( لومي حساوي )

دوت الخليج – الأحساء : علي بن زيد

تحت رعاية صاحب السمو محافظ الأحساء “حفظه الله” فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء وتحت شعار (هذا موسمها) انطلاق فعالية لومي حســاوي، غدًا الأربعــاء 25 ذو الحجة 1442هـ الموافق 04 أغسطس 2020م على مدى 4 أيام.

والمقام في متنزه المُشقر السياحي بالأحساء، وذلك بمشاركة من الجهات الحكومية ممثلة بأمانة الأحساء والمؤسسة العامة للري، وجامعة الملك فيصل، وغرفة الأحساء، وجمعية الثقافة والفنون وبمشاركة القطاع الخاص.

وتهدف الفعالية لإبراز المنتجات الزراعية بالأحساء وتشجيع المزارعين وتوعيتهم بشكل عام وبأهمية منتجات اللومي الحساوي بشكل خاصة وجدواه الاقتصادية وأيضًا إتاحة الفرصة لتعريف المزارعين ومبتكري المنتجات والمستثمرين والصناع وتطوير وتأهيل المزارعين للمحافظة على إنتاجهم واستمرارية تسويقهم.

وأيضًا دعم المبتكرين والأسر المنتجة من خلال عرض منتجاتهم طوال أيام المعرض وتسويق المحتوى الإبداعي لفناني ومصوري المنتجات بالأحساء.

ومن جانبه أشاد سعادة مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء المهندس/ إبراهيم بن خليل الخليل بالدور الإيجابي والفعال في إبراز المنتجات الزراعية بمحافظة الأحساء وسبقه انطلاق الفعالية عرض تشويقي تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن منطلق رؤية الوزارة في تعزيز دور التعاون والشراكة المجتمعية للفعالية شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة وتضمن أيضًا أنشطة ثقافية واجتماعية وترفيهية، وذلك مع الحرص على تطبيق البروتوكولات الخاصة بالاحترازات الوقائية والصحية لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد (19).