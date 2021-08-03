هيئة الصحفيين بالأحساء تقيم ورشة عمل بعنوان ( إدارة منصات التواصل الاجتماعي )

دوت الخليج الأحساء : وضحى الونيس عقدت هيئة الصحفيين بالأحساء مساء يوم الإثنين الموافق 2/8/2021 م ورشة عمل مع الأستاذ عبدالله عمر بوحليم معيد بقسم الإتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل بعنوان ( إدارة منصات التواصل الاجتماعي ) وقام بتنظيمها لجنة بيت الشباب الإعلامي ، فقد ركز في الحوار على كيفيه صناعة إستراتيجية لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد على فئه المستخدمين وكيفيه التحكم بها وقد ذكر أن لابد من صناعه محتوى يعرف الجمهور برؤيتك تحت شعار من نحن؟ منوها على أهمية استخدام النصوص كما وضح آليه التعامل مع الإعلانات المدفوعه وكيفيه كتابه واستخدام التقارير التحليلية.

نشكر إدارة هيئه الصحفيين بالأحساء على جهودكم المبذوله في سبيل إخراج كل مايعود بالفائدة على الفرد والمجتمع ساعية بتطبيق النهضة الإعلامية

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