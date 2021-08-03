الهيئة السعودية للفضاء تتعاون في بحوث الفضاء مع مركز دراسات الفضاء الفرنسي

دوت الخليج – واس التقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحه في باريس اليوم مع كبير مسؤولي العمليات في المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية الفرنسية ليونيل سوشيت، وذلك لتعزيز التعاون في مجالات صناعة الفضاء وفرصها الواعدة.

وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في القطاع وتقنياته، واستعرضا مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني، وتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع الفضاء الذي يشهد نمواً كبيراً في الاقتصاد العالمي، وكذلك تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات في صناعة الفضاء والتقنيات المرتبطة به.

يأتي هذا اللقاء ضمن جولة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة التي شملت المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الفضاء في بريطانيا وفرنسا، والتي تهدف لتعزيز جهود الهيئة في القطاع، والتعاون مع مختلف الجهات الدولية المختصة بالفضاء وتقنياته.

حضر اللقاء معالي الرئيس المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومعالي الدكتور منير الدسوقي مساعد وزير الاتصالات ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكلف

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