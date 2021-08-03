منصّة التوظيف المجتمعي بـ”نيوم”.. فرص متعددة لأصحاب الخبرات والباحثين عن عمل

دوت الخليج – تبوك تُمكّن منصّة التوظيف المجتمعي بشركة نيوم أصحاب الخبرات والباحثين عن عمل من الوصول إلى الفرص الوظيفية المتاحة لدى شركائها من شركات ومؤسسات أعمال ومقاولات ضمن التزامها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في نيوم ومنطقة تبوك.

وأوضحت “نيوم” أن المنصة تضم العديد من الشركات والمؤسسات على نوافذ المنصة التي تقوم بتحديث وظائفها بصورة مستمرة وتعطي الأولوية لأبناء وبنات نيوم ومنطقة تبوك وتستخدم في صفحاتها أفضل وأحدث التقنيات، مما يسهل على الباحثين التصفح والوصول إلى المعلومة ومشاركتها مع آخرين، إضافة إلى أنها تمكّن المتقدمين من الحصول على إشعارات تلقائية على بريدهم الإلكتروني بأي تحديث على الوظائف التي تقدموا عليها.

وبيّنت أن المنصة لا يقتصر عملها على تقديم الفرص الوظيفية وإنما خيارات بدوام كامل أو جزئي أو عن بُعد, إضافة إلى الفرص التدريبية للطلاب وحديثي التخرج من أبناء المنطقة.

ودعت شركة نيوم الباحثين والباحثات عن عمل إلى الدخول عبر الرابط التالي:- https://careers-impact.neom.com/ar/careers , والتسجيل في المنصة.

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