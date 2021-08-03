إجراء فحوص طبية في مدينة ووهان الصينية

دوت الخليج – وكالات قررت السلطات الصينية في مدينة ووهان إجراء فحوص طبية لجميع سكانها بعد أن ظهرت في هذه المدينة الواقعة وسط الصين أولى الإصابات المحلية بكوفيد-19 منذ أكثر من عام.

وأفاد المسؤول الكبير في ووهان، لي تاو، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنّ المدينة البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة بصدد إجراء اختبارات الحمض النووي الشامل لجميع السكّان على نحو سريع.

وفرضت الصين إغلاقا طاول ملايين السكان ومنعت التنقل الداخلي وأجرت فحوصا واسعة في الأيام القليلة الماضية سعيا لوقف أكبر تفش للفيروس منذ أشهر.

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