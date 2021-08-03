دوت الخليج – وكالات ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر سواحل اندونيسيا، حسب ما أفاد المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل.

وبحسب المركز ، تم تسجيل الزلزال الساعة 22.48 بالتوقيت العالمي، وحدث مركز الزلزال على بعد 246 كيلومترا غرب مدينة بنجكولو بجزيرة سومطرة وعلى عمق 53 كيلومترا.

ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل بإندونيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.