ابنتي صغيرتي …بقلم / سلوى البلادي

إبنتي

هي طفلتي الصغيرة، المدللة، الأميرة.

هي عصفورتي.

هي وردتي.

هي فراشتي الجميلة.

هي التي أرى بها الدنيا بعينيها.

هي صاحبة أجمل لمسة.

أرى ضحكات الحياة بأسرها بمبسمها .

هي ليست فقط ابنتي ..

هي العوض الجميل الذي أحببت أنتظاره ..

هي الأمان الذي أهرب إليه من وحشة العالم.

ابنتي، صغيرتي، أنتِ أثمن وأجمل هديّة في حياتي، أنتِ من يجعل قلبي يرقص من الفرح.

أنتِ الشخص الذي أضحك معه، وأحلم به، وأحبّه من كلّ قلبي.

لقد كنتِ النعمة التي منحني إيّاها ربي منذ البداية، الحياة منحتني إياك رغم أنّني حملتُ العديد من الأشياء في حياتي، إلّا أنّ حملكِ بين يدي هو أفضل شيء حصل لي على الإطلاق.

‎أعلم أنكِ تختلفين عن أي طفلة، ليس فقط لأنكِ إبنتي بل لأنكِ قطعة من الجنة، أدرك أن النجوم تغفو على وجنتيكِ، والقمر لايطيب له إلا تقبيل خديكِ ، أعلم أنكِ آية وانتي آية في الجمال.

‎بل أنتِ ِهيَ تُحْفَةٌ صَاغَهَا الرّحْمَنْ ، وَأنَّنِي أَمٌّ لاتَرَى فِي هَذَا العَالَمِ مَنْ يُشْبِهُكِ.

‎فَأَنْتِ يَاصَغِيرتِي ..أَمِيرَتِي ..مُختَلِفَةٌ ..مميزة ..

‎لون عينيكِ، خصلات شعركِ، إبتسَامَة شِفَاهكِ وَدَلعكِ.

إبنتي

‏لو استطعت أن أحيطك بأطياف روحي لفعلت ، ولو كان لي من الأمر شيء لكتبت سعادتك وعافيتك بدمي.

اللهم انها قطعة من روحي وجزء من قلبي فأوصيك بها خيرًا، يارب إحفظ لي إبنتي بعينك التي لا تنام.

اللهم إني استودعتك إبنتي فهي أثمن أشيائي وأقربها إلى قلبي اللهم أحفظ لي عائلتي ومن أحب فأنت خير الحافظين.

اللهم احفظ لي ابنتي ولا تريني فيها بأسًا يبكيني فإن سعادتها تغنيني وألمها يبكيني.

اللهم احفظ إبنتي من كل عين حاسده.

اللهم أحفظ لي إبنتي وبارك لي فيها فهي أكبر وأجمل نعمك علي فأحفظها لي وأصلح حالها للحال الذي يرضيك عنها وأسعدها في الدارين وحقق لها كل ما تتمنى وأكثر فانت المعطي الكريم ..

إبنتي حبيبتي،،،

ادعو الله يا صغيرتي في كل ليلة أن يجعل لك نصيبًا أكبر مني في السعادة والحب آدامك الله ذخرا جميلا في قلبي.