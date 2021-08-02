قوالب ذاتية …بقلم / حبيبة الهوساوي

الانكسار لا يبرح حياة الكثير منا فهو شعور ملازم لخيبات الأمل على اختلافها ، شعور غريب يملئ دواخلنا ولكل منا طريقته الخاصة لامتصاصه فالبعض يصبح هش الداخل وغليظ الطباع وهناك العكس يغلظ قلبه وفي نفس الوقت يكن رحيم مع الأخرين وهذا يرجح كفتا التوازن الفكري والعاطفي بين القلب والعقل بعد انكساره ، هذه تكن مجرد ندبه وذاك تكن القاضية .

لملمة الذات بعد الانكسار تشكل دائما هيكلاً مختلفا عن السابق إما أشد جمالا أو أقل يحدد هذا كيف نعيد ترتيب الأولويات بوجهة نظر مختلفة ، فلو تتفقون معي بعض الأنية ذات الخدوش أشد جملا من مثيلاتها السليمة أنت وأنا من يحدد كيف يكون قالبه الجديد .

لا أخفيكم القول بعض الانكسارات موجعه تتركننا نتكفف الاهتمام حتى لو من الغرباء أو بين سطور الشعر و ألحان الأغاني ( تلك التي تسببها المشاعر ) وبعضها كجرعات اللقاحات تقوي المناعة لخطة كفاح جديدة كإخفاقات النجاح .

في الحقيقة جرني قلمي حيث لا أريد وتبعثرت الأفكار في عقلي، إنما ما أردت الحديث عنه في مقالي هو ضرورة تجهيز قوالب ذاتية كثر صلبة يصعب كسرها مع كل ضربة إخفاق بحيث تشكل مجرد خدوش بسيطة تزينها فالأمل، الصبر ، حب الحياة والأهم الإيمان بالله صفات يجب التحلي بها لمواجهة كل ما هو صعب .

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