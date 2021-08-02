حيزوم 3…. بقلم / حسن بن محمد

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ذكرت قي المقال السابق بأنني سوف اعرج على الأدوات المستخدمة وطريقة الركوب الصحيحة
سأبد مباشرة بذلك ..
أدوات الجياد الرئيسية
السرج :
الذي يوضع مكان ركوب الفارس على ظهر الجواد .
الرّكاب :
توضع فيه الأرجل للصعود على ظهر الجواد وللتوازن .
الحزام :
يربط السرج بالجواد ويثبّته .
العنان :
أداة تحكم الفارس بالجواد ويتكوّن من عدة أجزاء .
اللـبـّاد :
البطانة التي توضع تحت السرّج لتقي ظهر الجواد منه .
الصدرية :
تستخدم في منع الجواد من رفع رأسه إلى الأعلى .
الباندج :
يلف على القوائم ليشد الأوتار ويحميها ويقي من اللطش .
الرشمة :
التي توضع في رأس الجواد لوضع المقود بها او لتثبيته عند النظافة او وضع السرج .
المقود :
الحبل الذي يقاد به الجواد.
أدوات نظافة الجياد :
فرشة الشعر :
لتنظف الجسم من الأتربة العالقة .
المحسّه :
وتكون من الحديد أو من الربل وتزيل الأوساخ القوية وتنشيط للدورة الدموية .
المشط :
لتهذيب الشعر .
الشطّافة :
تستخدم لإزالة الماء أو العرق.
المنقاش :
يستخدم لتنظيف بطن الحافر .
المنشفة :
للمسح والتنشيف .
طالما تحدثنا عن الأدوات الخاصة بالجياد فلابد من الحديث عن أدوات الفارس
أدوات الفارس
الخوذة :
تلبس على الرأس للوقاية .
القميص:
وهو لباس الجزء الأعلى من الجسم .
البنطلون :
معروف ولابد أن ويكون ضيقا مرنا.
الحذاء :
ويجب أن يكون طويلا يغطّي الساق كاملة.
القفّازات :
تحمي الايدي من الايذاء وتساعد على الإمساك بالعنان جيدا وخاصة إن ابتل العنان بسبب العرق او المطر .
النظارة :
لتقي عينين الفارس من الهواء والغبار .
الكرباج :
وهي أداة ضرب وتحفيز تستخدم عند الحاجة .
وفي المقال القادم باذن الله سأتحدث عن قواعد ركوب الخيل …
…… يتبع
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