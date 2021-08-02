حيزوم 3…. بقلم / حسن بن محمد

ذكرت قي المقال السابق بأنني سوف اعرج على الأدوات المستخدمة وطريقة الركوب الصحيحة

سأبد مباشرة بذلك ..

أدوات الجياد الرئيسية

السرج :

الذي يوضع مكان ركوب الفارس على ظهر الجواد .

الرّكاب :

توضع فيه الأرجل للصعود على ظهر الجواد وللتوازن .

الحزام :

يربط السرج بالجواد ويثبّته .

العنان :

أداة تحكم الفارس بالجواد ويتكوّن من عدة أجزاء .

اللـبـّاد :

البطانة التي توضع تحت السرّج لتقي ظهر الجواد منه .

الصدرية :

تستخدم في منع الجواد من رفع رأسه إلى الأعلى .

الباندج :

يلف على القوائم ليشد الأوتار ويحميها ويقي من اللطش .

الرشمة :

التي توضع في رأس الجواد لوضع المقود بها او لتثبيته عند النظافة او وضع السرج .

المقود :

الحبل الذي يقاد به الجواد.

أدوات نظافة الجياد :

فرشة الشعر :

لتنظف الجسم من الأتربة العالقة .

المحسّه :

وتكون من الحديد أو من الربل وتزيل الأوساخ القوية وتنشيط للدورة الدموية .

المشط :

لتهذيب الشعر .

الشطّافة :

تستخدم لإزالة الماء أو العرق.

المنقاش :

يستخدم لتنظيف بطن الحافر .

المنشفة :

للمسح والتنشيف .

طالما تحدثنا عن الأدوات الخاصة بالجياد فلابد من الحديث عن أدوات الفارس

أدوات الفارس

الخوذة :

تلبس على الرأس للوقاية .

القميص:

وهو لباس الجزء الأعلى من الجسم .

البنطلون :

معروف ولابد أن ويكون ضيقا مرنا.

الحذاء :

ويجب أن يكون طويلا يغطّي الساق كاملة.

القفّازات :

تحمي الايدي من الايذاء وتساعد على الإمساك بالعنان جيدا وخاصة إن ابتل العنان بسبب العرق او المطر .

النظارة :

لتقي عينين الفارس من الهواء والغبار .

الكرباج :

وهي أداة ضرب وتحفيز تستخدم عند الحاجة .

وفي المقال القادم باذن الله سأتحدث عن قواعد ركوب الخيل …

…… يتبع