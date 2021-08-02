نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في برنامج ريف reef المادي للمواطنين بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في دعم برنامج ريف المادي للمواطنين بالسعودية، تقدم الحكومة السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج الدعم النقدي وهو برنامج ريف، حيث يعتبر البرنامج برنامج حكومي تم تخصيصه من أجل تقديم دعم مميز للمزارعين وأسرهم الريفية التي تعد أسر منتجة، حيث يتم تقديم الدعم وفق نتائج الأهلية التي يستحقها كل فرد من أجل دعم مستفيدي الأسر المنتجة بصورة شهرية بنسبة تصل الي 10% من رأس المال الذي يتم تسجيله في البيانات الخاصة بالطلب، بحيث لا يتعدى إجمالي الدعم لأي مستفيد عن القيمة الخاصة برأس المال للمشروع، وبمبلغ لا يزيد عن 54 ألف ريال خلال العام الواحد، وسوف نوضح لكم شروط التسجيل في دعم برنامج ريف المادي للمواطنين بالسعودية.

شروط التسجيل في دعم برنامج ريف المادي للمواطنين بالسعودية

يعد التسجيل في دعم برنامج ريف المادي من الأمور البحثية الهامة للمواطنين في المملكة نظراً لأهمية البرنامج في تقديم كل الدعم لمن يعملون في مجال الزراعة أو المهن المشابهة لها، مثل تربية المواشي، وجميع الصناعات الزراعية بالإضافة الي الأنشطة الريفية البسيطة والصغيرة، حيث يضع برنامج ريف هدف رئيسي يسعى الي تحقيقه وهو تطوير وتنمية القطاع الزراعي في السعودية وتحقيق طفرة هائلة في المجال الزراعي بشكل عام، ومن شروط التسجيل في البرنامج ما يلي: