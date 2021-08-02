نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الروضة نظام نور 1443 رابط ومواعيد تسجيل الروضات الحكومية والأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الروضة نظام نور 1443 التعليمي، حيث بدأ بالفعل تسجيل رياض الأطفال في نظام نور عبر المراحل التي حددتها وزارة التعليم السعودية، وجاري تسكين الطلاب حتى يتم الانتهاء من المقاعد الشاغرة في المواعيد التي حددتها الوزارة، وقد أتاحت لأولياء الأمور نظام نور التعليمي من أجل تسجيل رياض الأطفال 1443 بشكل إلكتروني دون الحاجة للتزاحم في المدارس وإهدار الوقت، حيث يعد نظام نور من أهم الأنظمة التي أطلقتها وزارة التعليم من أجل تقديم الخدمات الإلكترونية لكافة القائمين على العملية التعليمية.

تسجيل الروضة نظام نور 1443

أتاحت وزارة التعليم بالسعودية تسجيل الروضة نظام نور 1443 عبر رابط نظام نور الإلكتروني، وذلك من خلال حساب ولي الأمر في نظام نور، حيث أعلنت الوزارة أن الطريقة الوحيدة لتسجيل رياض الأطفال 1443 إلكترونيًا عبر نظام نور، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط نظام نور التعليمي. القيام بتسجيل بيانات حساب ولي الأمر. النقر على خيار تسجيل الدخول. الانتقال إلى تسجيل الأبناء، ومنها اختيار تسجيل طالب جديد في نظام نور. الانتقال إلى صفحة تسجيل بيانات الطالب في نظام نور. النقر على خيار التالي. العمل على تسجيل بيانات المدرسة. الموافقة على الإقرار. العمل على إرفاق المستندات المطلوبة. النقر على زر تسجيل.

رابط تسجيل رياض الأطفال

يتطلب تسجيل رياض الأطفال في نظام نور إنشاء حساب ولي الأمر في نظام نور، عبر الرابط الرسمي لنظام نور noor.moe.gov.sa، ومن ثم تسجيل الدخول ببيانات حساب ولي الأمر، والعمل على تسجيل بيانات الطالب سواء في الروضات الحكومية أو الأهلية، ولكن لابد من مراعاة مواعيد وشروط تسجيل رياض الأطفال في نظام نور.

شروط تسجيل الروضة نظام نور

حددت وزارة التعليم شروط تسجيل رياض الأطفال في نظام نور؛ من أجل الالتحاق بالروضات الحكومية والأهلية، وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون الطالب قد حصل على التحصينات الأساسية في مواعيدها المحددة.

أن يكون عمره في نفس العمر المحدد من قبل الروضة.

تقديم صورة من شهادة ميلاد الطفل، أو صورة من سجل الأسرة مضاف به الطالب.

تقديم شهادة تسنين بالنسبة للطلاب الذين لم يكن لديهم شهادات ميلاد.

أن يتم تقديم المستندات الرسمية المطلوبة حتى يتم مطابقة البيانات.

أن يجري الطالب الكشف الطبي من المستشفى أو الوحدة الصحية بالمدرسة.

في النهاية نكون تعرفنا على رابط تسجيل الروضة نظام نور 1443, فضلًا عن شروط تسجيل رياض الأطفال في نظام نور 1443.