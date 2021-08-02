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عمر شويل - جدة موعد تسجيل رياض الأطفال 1442 / 1443 عبر نظام نور الإلكتروني؛ حيث أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن موعد تسجيل الروضة في نظام نور، لذا يجب على أولياء الأمور الإسراع بتسجيل أبنائهم عبر نظام نور، الذي يقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ويعد الغرض الأساسي من ذلك هو تسهيل العملية التعليمية أمام جميع الأطراف المشاركة، كما يتيح لولي الأمر فتح حساب شخصي وتسجيل الأبناء.

موعد تسجيل رياض الأطفال 1442 / 1443 في نظام نور الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن موعد تسجيل رياض الأطفال 1443 في نظام نور الإلكتروني بحساب ولي الأمر، وإن لم يكن ولي الأمر مسجلًا، فعليه إنشاء حساب جديد نظام نور من أجل تسجيل الروضة في نظام النور الذي سيبدأ مع نهاية شهر شعبان الجاري، بالتحديد يوم الأربعاء الموافق 28 شعبان 1442، الموافق ميلاديًا السابع من شهر أبريل الجاري.

أعمار تسجيل الروضة في نظام نور

وقد شمل إعلان التقديم في الروضات الحكومية 1442 عبر نظام نور أعمار تسجيل الروضة في نظام نور، وقد تم تقسيمهم لثلاث مراحل؛ بحيث لا يقل العمر عن ثلاث سنوات، ولا يقل سن الطفل عن السادسة.

تسجيل رياض الأطفال في نظام نور لأولياء الأمور

أتاح نظام نور الإلكتروني لولي الأمر فتح حساب شخصي على نظام نور المركزي، والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله، أبرزها تسجيل طلاب أول ابتدائي و تسجيل الروضة في نظام نور، وذلك عند الإعلان عن موعد تسجيل رياض الأطفال وتفعيل الموقع، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى نظام نور المركزي. العمل على تسجيل بيانات الدخول من الاسم وكلمة المرور ورمز التحقق. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. النقر على تسجيل الأبناء، ومنها تسجيل طالب جديد. القيام بتعبئة البيانات المطلوبة في صفحة طلب التسجيل؛ من رقم هوية الطالب وصلة القرابة وجنسية الأم وغيرها. النقر على أيقونة التالي. العمل على تحديد الصف، والانتقال إلى صفحة بيانات الطالب. النقر على أيقونة التالي. الانتقال إلى صفحة بيانات المدرسة والموافقة على الإقرار. النقر على أيقونة تسجيل.

في حالة عدم وجود حساب ولي الأمر على نظام نور يتم النقر على خيار رابط التسجيل لولي أمر جديد، ثم تعبئة البيانات المطلوبة من السجل والنقر على أيقونة التالي، عندها سينتقل إلى تبويب تدقيق البيانات الخاصة بولي الأمر، عندها يقوم بتعبئة الحقول الفارغة، ومن ثم النقر على أيقونة تدقيق.

المرحلة الخامسة من رياض الأطفال

بدأ بالفعل تسجيل الروضة في نظام نور اليوم الأربعاء الموافق 7 أبريل، لذلك يقوم ولي الأمر بتسجيل الأبناء طبقًا للأعمار المحددة في إعلان وزارة التعليم عن موعد تسجيل رياض الأطفال 1443، ويتبع الخطوات السابقة من خلال دخول حساب نور بالبيانات الشخصية لحساب ولي الأمر، ولابد من توافر شهادة صحية للطفل صادرة عن إحدى المستشفيات المعتمدة بالمملكة.

موعد تسجيل رياض الأطفال من المدارس الأجنبية والعالمية

تعد هذه المرحلة الثامنة والأخيرة في تسجيل رياض الأطفال في المدارس داخل السعودية.

يتم تسجيل الأطفال من خريجي الروضات في المدارس الأجنبية والعالمية المطبقة للبرامج الدولية المعتمدة.

كما يتم تسجيل رياض الأطفال من المدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية داخل السعودية.

كما تشمل هذه المرحة خريجي رياض الأطفال من خارج المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات.

يبدأ التسجيل في 15 أغسطس 2021 م، الموافق السابع من شهر محرم 1443 هـ.

شروط تسجيل رياض الأطفال في نظام نور

حددت وزارة التعليم شروط تسجيل الروضة في نظام نور 1443، وكانت كالتالي:

أن يكون الطالب قد أتم السن القانوني للتسجيل في رياض الأطفال.

أن يكون الطالب قد حصل على التحصينات الأساسية في مواعيدها المحددة.

تقديم سجل الأسرة مقيدًا به الطالب أو تقديم شهادة الميلاد، أو تقديم شهادة تسنين في حالة عدم استخراج شهادة ميلاد للطالب.

تقديم أصول المستندات المطلوبة لتطبق البيانات.

أن يجري الطالب الكشف الطبي في المستشفى أو الوحدة الصحية.

وبهذا يكون نجح ولي الأمر في تسجيل الروضة في نظام نور 1442، ونكون تعرفنا على موعد تسجيل رياض الأطفال 1443 في نظام نور المركزي، والأعمار المحددة.