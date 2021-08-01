نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الحرس الملكي السعودي معهد الإدارة للثانوية ١٤٤٢ رتبة عريف عبر trainees.ipa.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الحرس الملكي السعودي، يتساءل الكثيرون من طلاب حملة الثانوية العامة السعودية عن الاستعلام عن أسماء المقبولين في الحرس الملكي السعودي، والتي تم الاعلان عنها رسميا صباح يوم الأحد الموافق 22 ذو الحجة 1442، الموافق 1 أغسطس 2021، وقد فتحت رئاسة الحرس الملكي السعودي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية باب التقديم الالكتروني للانضمام إلى معهد الحرس الملكي والتعيين بعد الحصول على التخرج إلى رتبة “عريف فني” في منتصف شهر ذي القعدة الأخير، ويضع الحرس الملكي مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للالتحاق بمعهد الحرس الملكي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وننشر لكم عبر موقع ثقفني رابط الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الملكي السعودي للعام الدراسي الجديد 1443.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الملكي للثانوية

أتاحت المديرية العامة للحرس الملكي السعودي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة للتدريب موقعاً إلكترونياً يمكن لجميع المتقدمين لمعهد الحرس الملكي السعودي الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الملكي من خلال الولوج إلي

رابط trainees.ipa.edu.sa

حيث أن الرابط السابق سيسمح لجميع المتقدمين بالاستعلام عن قوائم المقبولين، ويتم تفعيل الموقع حاليًا حتى يمكن لأي شخص الاستفسار عنها نتائجهم.

تقديم الحرس الملكي السعودي 1443

أعلنت رئاسة الحرس الملكي السعودي خلال الفترة السابقة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، عن افتتاح التقديم لحملة الثانوية لبرامجها الإعدادية ضمن مشروع “مبتدئ توظيف مع تدريب” لرئاسة الحرس الملكي. وذلك للعين فور التخرج علي رتبة عريف فني وكانت الوظائف ونصه كالتالي:

برمجة الحاسب الآلي. السكرتير التنفيذي إدارة الامتدادات.

شروط تقديم الحرس الملكي السعودي 1443

كشف الحرس الملكي السعودي سابقاً عن اشتراطات التقديم لرتبة عريف لخريجي الثانوية العامة والتي كانت كالتالي:

التطبيق غير ملزم بقبول وتسجيل صاحب السمو الملكي. الحارس لقبول أو استكمال إجراءات التقديم.

أكمل نموذج الطلب بدقة، ويتم تسجل المعلومات بناءً على الهوية الوطنية للطالب ودفتر عائلة والد الطالب مع التأكد من ملء جميع الحقول.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

يجب أن يكون المتقدمون حاصلون على شهادة الثانوية العامة، ولا تقبل المؤسسة الحاصلين على شهادة الثانوية الزراعية، والصناعة، أو معهد إعداد المراقبين.

ويجب على المتقدم أداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يجريهما المركز الوطني للقياس.

أن يكون المتقدم حسن السلوك والسيرة الذاتية وغير محكوم عليه بجرائم مخلة بالشرف والأمانة العامة.

ألا يكون المتقدم تم فصله من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدمين عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 سنة.

تناسب الطول والوزن والعرض، وأن يكون ذا بنية صحية.

شرط أساسي اجتياز المقابلة الشخصية.

وبذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الملكي السعودي معهد الإدارة العامة بالمملكة.