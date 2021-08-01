نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتراطات تعديل المهنة في الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمة تغيير المهنة عبر موقعها الإلكتروني وذلك لمنسوبي المؤسسات التي يقل عدد مكفوليها عن المئة عامل وأقل من ذلك ، علي أن يتم تقديم طلب تغيير مهنة منسوب المؤسسة لوزارة العمل والتي تقوم بدورها بمراجعة أوراق المتقدم وتقرر بالموافقة علي تغيير المهنة في إقامته من عدمه، وتستفيد المؤسسات التي يقل عدد عمالتها عن المئة فرد من هذه الخدمة فيما لا يخص العمالة المنزلية، وقد وضعت وزارة العمل السعودية اشتراطات تعديل المهنة في الإقامة علي موقعها الرسمي حتي يتسنى لجميع الراغبين في تقديم طلب تعديل المهنة من معرفة الاشتراطات واستيفائها قبل الشروع في تقديم الطلب ، حيث يجب علي صاحب العمل اتباع الاشتراطات وتحسين أوضاع العمالة لديه والحرص علي تسديد رسوم التجديدات علي الإقامات والسجل الخاص بالشركة أو المؤسسة وفي مقالنا التالي نسرد لكم اشتراطات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بتعديل المهنة في إقامة الوافدين ، وما يخص ذلك من كيفية تحديث بيانات حساب المواطن.

اشتراطات تعديل المهنة في الإقامة للوافدين بالمملكة العربية السعودية

وضعت وزارة العمل السعودية عبر موقعها الإلكتروني بعض شروط تعديل المهنة في الاقامة ، و الواجب استيفائها من قبل أصحاب العمل السعوديين و مقدمي طلبات تغيير المهنة بالإقامة من الوافدين المنتسبين لمؤسسات يقل عدد عمالتها عن المئة عامل وفق نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة وهي كالآتي :

أولا بالنسبة للمكفول أو الوافد لا يمكنه تغيير المهنة إذا كان لديه أحد تلك المعوقات

1.إذا كانت مدة صلاحية إقامته الحالية قد انتهت ولم يقم بتجديدها قبل تقديم الطلب.

2.إذا كانت المتقدم بالطلب قد تم التبليغ عنه بصفة هارب ولم يرفع البلاغ أو يغلق قبل تقديم الطلب.

3.إذا كان المتقدم بالطلب عليه أية مخالفات مرورية لم يتم سدادها قبل تقديم الطلب.

4.إذا كان المتقدم بالطلب يعمل لدي مؤسسة يقل عدد عمالتها عن المئة عامل.

5.إذا كان المتقدم بالطلب مثبت ببطاقة إقامته أن المهنة عامل منزلي.

6.إذا كان كفيل المتقدم بالطلب عليه أية مخالفات مرورية غير مسددة قبل تقديم الطلب.

7.إذا كان رصيد المتقدم بالطلب في حساب السداد للخدمة غير كافي لرسوم السداد.

8.يجب أن يكون المقيم المراد تغير مهنته مسجل لدى مكتب العمل طبقاً للبيانات التي تم تسجيلها في طلب تعديل المهنة.

ثانياً بالنسبة للكفيل أو صاحب العمل إن كان لديه أحد تلك المعوقات

1.إن كان العامل المراد تغير مهنته بالإقامة مثبت علي أنه عمالة منزلية.

2.إن كان عدد العمالة علي سجل المؤسسة يزيد علي المئة عامل.

3.إذا كان صاحب العمل لديه مخالفات مرورية غير مسددة قبل تقديم الطلب.

4.إن كان نطاق المؤسسة مخالف لقوانين العمل السعودي.

5.إذا كان صاحب العمل لم يجدد صلاحية إقامة العامل المرغوب تعديل مهنته بالإقامة.

6.يجب أن يكون المقيم المراد تغير مهنته مسجل لدى مكتب العمل طبقاً للبيانات التي تم تسجيلها في طلب تعديل المهنة.

ولابد من اتخاذ هذه النقاط ضمن شروط تغيير المهنة في الاقامة ، كما أن شروط تعديل المهنة في الإقامة ليست معقدة ولابد من الاستعلام عن تغيير المهنة برقم الاقامة قبل تقديم طلب تعديل المسمى الوظيفي الخاص بهم في البطاقة الشخصية إلكترونيًا برقم الإقامة.

المستندات لمطلوبة لتغيير المهنة

يتطلب مكتب العمل السعودي تقديم بعض المستندات ضمن أجراءات و شروط تعديل المهنة في الاقامة للوافدين كالآتي :

عدد واحد صورة ضوئية من الإقامة وجواز السفر للمقيم. أصل بطاقة الإقامة للعامل. تحصيل استمارة بيانات العامل من الجوازات معبأه و مستوفيه عدا خانة المهنة تترك فارغة. واحد صورة ضوئية من المؤهل الدراسي العلمي الخاص بالعامل المقدم لطلب تغيير المهنة.

ويمكن لصاحب العمل السعودي الاستعلام عن وضع مؤسسته أو شركته من حيث المخالفات النظامية والاطلاع علي نصوص قانون و نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة الجديد وذلك فيما يخص موظفيه وشركته ، مع الالتزام بشروط تعديل المهنة في الإقامة للوافدين ، كما ينصح أصحاب العمل بالتعرف علي كيفية تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.