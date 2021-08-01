نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول معهد الإدارة العامة 1442 رابط نتائج الحرس الملكي preserv.ipa.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط الاستعلام عن نتائج قبول معهد الإدارة العامة 1442 أو نتائج الحرس الملكي للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للتدريب المنتهي بالتوظيف على رتبة عريف بالمملكة العربية السعودية، حيث أوضح معهد الإدارة العامة السعودي الخطة الزمنية والتنفيذية لبرامجه الإعدادية العامة التي يقدمها المعهد، ووفقاً لهذه الخطة المعلن عنها فمن المقرر أن يتم إعلان نتائج المقبولين الدفعة الأولى والبدء في تسليم الملفات الخاصة بالمقبولين للبريد الممتاز اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ الثاني والعشرون من شهر ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ الأول من شهر أغسطس لعام 2021م.

نتائج قبول معهد الإدارة العامة 1442

فتح معهد الإدارة العامة بالشركة مع رئاسة الحرس الملكي بالمملكة العربية السعودية باب التسجيل الإلكتروني للتقديم في البرامج الإعدادية لحاملي مؤهل الثانوية العامة بالمملكة للتعيين على رتبة عريف بعد الانتهاء من مدة التدريب المقررة وفق البرنامج الإعدادي المتقدم عليه ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب، وقد تمثلت البرامج الإعدادية الخاصة بالحاصلين على شهادة الثانوية العامة في البرامج التالية:

برمجة الحاسب الآلي : للحاصلين على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية، ومدة البرنامج التدريبي عامان ونصف، والمركز الرئيسي في الرياض.

: للحاصلين على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية، ومدة البرنامج التدريبي عامان ونصف، والمركز الرئيسي في الرياض. السكرتير التنفيذي : للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومدة البرنامج التدريبي عامان ونصف، المركز الرئيسي بالرياض والفرع النسائي أيضاً بالرياض.

: للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومدة البرنامج التدريبي عامان ونصف، المركز الرئيسي بالرياض والفرع النسائي أيضاً بالرياض. إدارة سلاسل الإمداد: للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومدة البرنامج التدريبي عامان ونصف، والمركز الرئيسي في الرياض.

معهد الإدارة العامة معايير القبول

أوضح معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية معايير القبول للبرامج الإعدادية للحاصلين على الشهادة الثانوية، ففي حال حصول الطالب على مؤهل الثانوية العامة تخصص العلوم الطبيعية فإن النسبة المكافئة تكون 30% نسبة الثانوية + 30% اختبار القدرات العامة قياس + 40% درجة اختبار قياس التحصيلي.

وفي حال حصول الطالب على مؤهل الثانوية العامة تخصص العلوم الطبيعية الإدارية والاجتماعية أو العلوم الشرعية فإن النسبة المكافئة تكون (نسبة الثانوية العامة 40% – اختبار قياس القدرات العامة 60%).

ويتم قبول الطلاب من خلال إجراء المفاضلة بين المتقدمين تنافسياً حسب النسبة المكافئة ووفق ترتيب الرغبات وإمكانية توفر المقاعد، بالإضافة إلى شروط قبول معهد الإدارة العامة لكل برنامج من البرامج الإعدادية.

رابط استعلام نتائج الحرس الملكي 1442

أعلن معهد الإدارة العامة منذ قليل عن إطلاق نتائج المقبولين في البرامج الإعدادية لحاملي الشهادة الثانوية للالتحاق بالعام التدريبي القادم 1443هـ، وأكد على إطلاق نتائج القبول الموجهة لرئاسة الحرس الملكي الأسبوع المقبل، فمن يرغب في استعلام نتائج ترشيح معهد الإدارة العامة أو الاستعلام عن نتائج الحرس الملكي 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة البرامج الإعدادية بمعهد الإدارة للاستعلام عن نتائج القبول (preserv.ipa.edu.sa).

كما يجب العلم أنه قد إرسال رسائل نصية تتضمن نتائج قبول الدفعة الأولى من قبل رئاسة الحرس الملكي عبر الهاتف الجوال المسجل لدى النظام، وفي حال عدم استقبال رسالة تحتوي على القبول بالبرامج الإعدادية لمعهد الإدارة العامة، فعليم الدخول إلى بوابة الاستعلام عن نتائج القبول من خلال اتباع رابط الاستعلام عن نتائج قبول معهد الإدارة العامة 1442 الرسمي المرفق بالمقال.