كيف أحصل على القرض المؤجل من بنك الراجحي؟ وما هو قرض الجسر

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عمر شويل - جدة القرض المؤجل من بنك الراجحي، هو أحد الحلول البنكية التي يمكن الحصول عليها من بنك الراجحي من خلال قرض الجسر وهو يستهدف من تعثر مالياً وعجز عن تسديد قرض سابق لأحد البنوك أو شركات ويقوم البنك بتسديد القرض القديم أو المتبقي منه وبعد أن يتم تسديد القرض يقوم العميل بتسديد القرض الجديد على عدد شهور تصل إلى 60 شهر وبذلك يكون البنك قد قدم خدمة كبيرة للمتعسرين عن سداد مديونيات سابقة.

القرض المؤجل من بنك الراجحي

كما ذكرنا فإن مصرف الراجحي يستهدف المتعثرين في قروض سابقة ويقوم بتسديد الديون عنهم ولكن ليس المتعسرين فقط بل يستهدف أيضاً راغبي عمل مشاريع صغيرة ويحتاجون إلى تمويل شخصي يسدد على فترات مناسبة ويكون قرض بحسب الشريعة الإسلامية، وهو ما أكد عليه مصرف الراجحي أن جميع القروض الشخصية تتعامل بالمعاملات الإسلامية وهو ما أجازه علماء الدين في المملكة.

قرض الجسر لتسديد الديون للمتعسرين

سمى بالجسر لإنه عبور من التعسر إلى اليسر وكل ما عليك للحصول على قرض الجسر هو أن تقوم أولاً بحساب الدين السابق للطرف الذي ستقوم بتسديد كامل الدين وإن رغبت في مبلغ إضافي لمصاريف دراسية أو غيرة من التزامات الحياة اليومية قم باحتساب كامل الدين وتوجه إلى حاسبة الراجحي كي تعرف كم سوف تدفع شهرياً مقابل القرض الجديد ثم قم بالقديم على قرض من خلال التقديم الإلكتروني أو من خلال أحد فروع المصرف.

كيف أحصل على القرض المؤجل من بنك الراجحي

كي تحص على القرض المؤجل من مصرف الراجحي يجب أن يتوافر العديد من الشروط في المتقدم حتى يتم قبول الطلب المقدم من قبل العميل وهي تتلخص في السن وكم الراتب الشهري وغيرة من الشروط الواجبة مثال الوظيفة الثابتة والأجر الثابت.

شروط الحصول على القرض المؤجل من بنك الراجحي

السن أن لا يكون المتقدم للحصول على القرض أقل من 25 عام.

أن يكون ذا وظيفة حتى يتم احتساب القرض بحسب الراتب.

أن يكون المتقدم من ذوي الأجور المنخفضة.

ألا يريد عمر المتقدم عن 56 عام وقت الحصول على القرض.

التقدم لطلبين فقط ولا يجوز الحصول على أكثر من قرضين في آن واحد.

كيفية الحصول على قرض الجسر