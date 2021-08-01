نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العدل السعودية تعلن خطوات تسجيل حساب منشأة عبر بوابة ناجز Najiz في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل حساب منشأة عبر بوابة ناجز، حيث تصدرت عملية البحث اليوم بوابة ناجز والتي تعتبر منصة خدمات إلكترونية تضم حوالي 120 خدمة في كافة قطاعات المملكة من بينها القضاء والمحامات والصلح والتوثيق والكثير من الخدمات الاخرى. وتم استحداثها بهدف إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيا وكذلك السعي وراء توحيد الإجراءات القضائية وتحسين عملية الخدمات العدلية من اجل التسهيل على كل المواطنين والمقيمين ورجال المال من المستفيدين. وأوضحت اليوم وزارة العدل السعودية عبر حسبها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر خطوات تسجيل حساب منشأة جديد عبر بوابة ناجز والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل في هذا المقال.

خطوات تسجيل حساب منشأة عبر بوابة ناجز

من ضمن ماجاء به مشروع رؤية السعودية لعام 2030 وسعيا للتحول الرقمي لكافة قطاعات المملكةالعربية السعودية ومن اجل تحسين الخدمات العدلية أطلقت وزارة العدل مجموعة من التحسينات الجديدة على الكثر من الخدمات القضائية من خلال بوابة ناجز. التي تعتبر إحدى البوابات الإلكترونية التي تعمل على تقديم عدة خدمات في العديد من قطاعات المختلفة ولجميع المواطنين في السعودية. وذكر التواصل العدلي إنه يمكن تسجيل منشأة جديدة لكن باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لبوابة ناجز العدلية على شبكة الإنترنت.

يجب أن تختار إدارة الحسابات

بعدها مباشرة اختيار مربع تفعيل حساب منشأة

تحديد نوع الجهة الذي يريد المتعامل التعامل معها

وفي الاخير اختيار السجل التجاري.

بوابة ناجز Najiz

من بين الخدمات الالكترونية التي تقدمها بوابة ناجز Najiz في المحاكم والعقارات والوكالات وعقود الزواج والتنفيذ. كما يتم من خلال هذه البوابة اختصار كافة الإجراءات المعمول بها في جميع محاكم المملكة العربية السعودية. وجرى تطبيق ذلك في العديد من محاكم الدرجة الأولى في المملكة. وذلك من اجل توحيد كافة الإجراءات القضائية فيما بينها.

التحديثات الجديدة

التحديثات الجديدة الجديدة لبوابة ناجز Najiz التي عملت وزارة العدل على تطويرها واتاحتها الكترونيا وادخال الرقمنة عليها عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومن بين هذه التحديثات امكانية الاطلاع على المواعيد القادمة. كما يمكن ايضا التعرف على كافة الجلسات والبحث عن قائمة الطلبات برقم الطلب والكثير من التحديثات الجديدة الاخرى.