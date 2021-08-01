نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عقاري بدون إتفاقية مع البنوك الشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل عقاري بدون إتفاقية مع البنوك، التمويل العقاري هو أحد أهم المؤشرات على نجاح وتطور العرض والطلب في سوق العقارات، ويرتبط التمويل العقاري بعمليات التشييد والبناء على الوحدات السكنية والتجارية وكذلك شراء الأرض السكنية وتطويرها ،فكما جاء في بيان وزارة الإسكان قد زادت نسبة التمويل العقاري الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية بحلول شهر يوليو لتصل إلى 1.7 مليار ريال سعودي بزيادة عن الشهر الذي يسبقه تقدر بـ 40 %،ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على كيفية الحصول على تمويل عقاري بدون إتفاق مع البنك.

طرق الحصول على تمويل عقاري بدون إتفاق مع البنك

يمكن للعميل الحصول على قرض مالي عن طريق رهن العقار الخاص به لفترة معينة من الزمن إلى الجهة التي تموله ويعد هذا ضمان وتسمى هذه الطريقة بالرهن العقاري ويسقط الرهن في حالة سداد جميع الأقساط المتفق عليها، أما إذا حدث لدى المقترض عجز عن سداد الدين يصبح لدى جهة التمويل الحق الكامل في إتخاذ الإجراءات التى تمكنه من الاستحواذ على هذا العقار محل الرهن، وفي هذه الحالة يلزم البنك جهات التمويل بتوثيق الرهن ويتم وقف نقل ملكية العقار مع إعطاء الحق للمقترض بكتابة العقار باسمه ولكن لا يكون لديه القدرة على التصرف فى العقار إلا بعد الرجوع إلى البنك.

كما يوجد برنامج تمويلي مدعوم يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويدعم التكاليف يقوم بتنفيذ هذا البرنامج صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية المختلفة المشاركة بالبرنامج ،ويقوم الصندوق في هذه الحالة بسداد تكاليف التمويل العقاري بصورة كلية أو جزئية بقيمة قصوى 500 ألف ريال سعودي تتفاوت النسبة حسب دخل الفرد المستفيد بالتمويل وكذلك حسب عدد أفراد الأسرة، ويشمل هذا البرنامج حالات مختلفة منها الوحدات السكنية والبناء الذاتي.

دور البنك المركزي السعودي في عمليات التمويل العقاري

يعمل البنك المركزي السعودي كمنظم رئيسي لقطاع التمويل العقاري، يقوم بوضع الضوابط التى تلزم ليتم ممارسة هذا النشاط الحفاظ على حق جميع المتعاملين فيه ويؤكد دوما على أهمية التعامل مع المؤسسات المرخصة فقط من قبل البنك المركزي ليتم تفادي أي مشكلات قانونية ومالية قد تتسبب للمتعاملين أو المستفيدين.