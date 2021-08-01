موعد إيداع حساب المواطن بعد إعلان نتائج الأهلية الدفعة 45

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عمر شويل - جدة أتاح حساب المواطن خلال الساعات الأخيرة إمكانية الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 45 التي يستحق دفعها في شهر أغسطس الجاري 2021 فيما يترقب الملايين من المواطنين إيداع الدعم في حساباتهم بعد أن انطبقت عليهم نتائج الأهلية ومعايير الاستحقاق وشروط البرنامج.

موعد نتائج الأهلية

مع مطلع كل شهر ميلادي يتم الكشف عن نتائج الأهلية وهذه النتائج عبارة عن قوائم المستفيدين الرئيسيين والتابعين الذين تنطبق عليهم ضوابط البرنامج وحققوا شروط الحصول على الدعم خلال مراجعة حساب المواطن الأخيرة التي تتم بشكل دوري كل شهر بعد إيداع الدعم وتهدف عملية المراجعة إلى استبعاد الأشخاص الذين فقدوا واحد أو أكثر من شروط الأهلية أو الذين فشلوا في تحديث بياناتهم الشخصية أو تأخروا عن المدة المحددة لتحديث البيانات في البرنامج.

شروط حساب المواطن

والمعروف أنه من بين شروط الأهلية الاستحقاق ما يلي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية مع بعض الاستثناءات فيما يخص أبناء المواطنة من رجل أجنبي.

أن يكون مقيمًا في السعودية طوال العام وألا يكون قد أقام خارج البلاد أكثر من 90 يوم خلال السنة الماضية.

ألا يكون مقيمًا في إحدى دور الرعاية أو نزيلا في أحد السجون أو المؤسسات العقابية.

يمكن لزوجة السجين أو فاقد الأهلية التقدم بطلب صرف الدعم كرب أسرة بعد تقديم ما يثبت حالة رب الأسرة الأصلي.

أن تتطابق البيانات التي سجلها المستفيد في البوابة الإلكترونية مع البيانات المسجلة في الجهات الرسمية.

معايير الاستحقاق

في حال انطبق شروط الأهلية على المستفيد تتم مرحلة تحديد الاستحقاق وهو مبلغ الدعم الشهري وهذا المبلغ يتوقف على عدد من العوامل منها :

متوسط دخل الأسرة بما فيه راتب الزوجة والأبناء القصر في حال ممارستهم أية أعمال تجارية.

عدد أفراد الأسرة.

التركيب العمري للتابعين أي الشرائح العمرية لكل من الذكور والإناث.

موعد حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة 45 من الدعم في يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2021 وهو موعد مجدول من قبل إدارة البرنامج حيث تم تثبيت موعد إيداع الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ويتم تأجيله أو تأخيره إذا تصادف يوم العاشر مع إجازة رسمية.