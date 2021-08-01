نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري عبر تطبيق امكان بدون تحويل الراتب وبدون كفيل حتى لو راتبك 2000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد تطبيق امكان للتمويل أحد التطبيقات التي تعمل على الهاتف الذكي بهدف توفير تمويل للعملاء في حالات الطوارئ، وسوف نستعرض رابط تحميل التطبيق، ونبذة عن منصة إمكان ومميزاتها، إن إمكان هي مؤسسة للتمويل تعمل على تقديم حلول مبتكرة للتمويل تناسب احتياجات كافة الفئات، كما تتيح تمويل العاملين الميسر بكل القطاعات، وقد أطلقت امكان تطبيق إلكتروني لها؛ حيث يتميز هذا التطبيق بإتاحة تقديم طلب التمويل، ومتابعته، والحصول على موافقة أو رفض عليه إلكترونيًا، حتى تصل إلى التوقيع واستلام المبلغ.

منصة إمكان للتمويل

تهدف منصة إمكان إلى التمويل للملكية الجماعية، حيث تقوم الشركة المحدودة إمكان بالدور الإشرافي عليها، وامكان شركة مسجلة رسميًا بوزارة التجارة، ويمكن عبر هذه المنصة أن يقوم المستثمرون بالمساهمة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مقابل حصتها من الأسهم في الشركة، وقد صرحت الشركة بعدم تقديمها لخدمات استشارية أو توصيات، كما لا تقدم دعاية استثمارية أو مالية، وكل ما تقوم الشركة بتقديمه وجميع المعلومات عنها موجودة على موقعها الرسمي فقط.

شروط التمويل من امكان

حالة حصول الطلب على موافقة فورية، يحصل الطالب على مبلغ التمويل بسرعة لا تتعدى بضع دقائق فقط، ويعتبر تطبيق امكان تجربة رقمية مميزة وسهلة.

ويشترط للحصول على التمويل من تطبيق امكان أن يكون الراتب الشهري فوق 2000ريال، ولا يشترط وجود كفيل.

وتتوافر إمكانية التعديل في المبالغ أو المعلومات بسهولة تامة، وتبدأ قيمة التمويل من 2000ريال، وتصل إلى المليون ونصف.

يمكن تحميل التطبيق على الأجهزة التي تعمل على نظام أندرويد، عبر متجر بلاي.

مميزات تطبيق امكان للتمويل

يمكن تلخيص مزايا تطبيق ومنصة إمكان في النقاط الآتية:

اجراءات مبتكرة لتنظيم المعلومات المقدمة من أصحاب الأعمال مع تحري عنصري السرعة والأمان.

التزام الشفافية ومعاييرها في تقديم الخدمات وفق متطلبات السوق المالية.

تقديم متطلبات سوق المال لرجال الاستثمار بغرض الفحص الدقيق لاتخاذ ما يلزم من قرارات بدون مخاطر.

تسهيل وصول المستثمرين للمشاريع المستجدة بوضوح وشفافية.

مساعدة الجدد من رواد الأعمال على تسويق مشروعاتهم، والوصول للنمو المستهدف.

أهداف منصة إمكان