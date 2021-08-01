تسجيل الروضة عبر نظام نور 1443 طريقة تسجيل الروضات الحكومية عبر نظام نور

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عمر شويل - جدة تسجيل الروضة نظام نور 1443 , طريقة تسجيل الروضات الحكومية عبر نظام نور , نظام نور.. هو أحد الأنظمة التي صرحت عنها وزارة التربية والتعليم ..في المملكة العربية السعودية , كما أنه عبارة عن خدمة إلكترونية , حيث قامت بتوفيرها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية , للمواطنين السعودين , كما وإنها متاحة المواطنين غير السعودين أيضا , لقد وفر نظام نور للمواطنين العديد من الخدمات , كما أصبحت أغلب الأمور تتم بشكل الكتروني الأن , بعد الجائحة التي مر بها العالم , وقد وفرت المملكة العربية السعودية .. خدمة التسجيل في الروضة بشكل الكتروني , عن طريق نظام نور , وبفضل أعداد البحث الهائلة بشأن هذا الموضوع , فنخبركم بكافة التفاصيل .. عبر المقال الأتي

تسجيل الروضة عبر نظام نور

يتيح نظام نور العديد من الخدمات لولي الأمر , حيث يستطيع ولي الأمر التواصل مع المعلم , ومتابعة ابنه دائما , والتعرف علي درجات اختباراته , وكل الأمور المتعلقة به , الجدير بالذكر الأن أن الوزارة في المملكة العربية السعودية ..قد أكدت علي أنه لا يوجد أي طرق أخري .. لتسجيل طفلك في الروضة إلا عبر نظام نور , و هذا ليس بالأمر السيئ , حيث بات الأن .. يمكنك التسجيل بشكل الكتروني , وانت جالس مكانك دون الحاجة للذهاب الي أي المقرات بغرض التسجيل , يستطيع ولي الأمر باستخدام حاسبة الشخصي , التقديم لابنه في الروضة , سواء أكانت الحكومة , أو الأجنبية , عبر نظام نور , خطوات التسجيل في الروضة للأطفال عبر نظام نور كما يأيي :

قم بالانتقال إلى موقع نظام نور التعليمي

ثانيا قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول

بعد ذلك قم بالدخول إلى صفحة تسجيل الأبناء

انقر على تسجيل طالب جديد

قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة للطالب

تحديد صلة القرابة بين الطالب والشخص الذي يقوم بالتسجيل

ثم قم بإدخال بيانات الطالب

اكتب بيانات المدرسة التي ترغب في الانضمام إليها

تعيين مدرسة بديلة لتسجيل الطالب بها

ارفع المستندات المطلوبة

أكيد البيانات

أرسل الطلب

أعمار قبول الطلاب رياض الأطفال

المرحلة الأولي تبدأ من مواليد 23 محرم 1439 وحتى مواليد 22 محرم 1440

و الثاني تبدأ من مواليد 23 محرم 1438 وحتى مواليد يوم 22 محرم 1439

و الثالث من مواليد يوم 23 محرم 1437 وحتى مواليد 22 محرم 1438