نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الإستعلام عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 45 من حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن أحد أهم المنصات الالكترونية ( برنامج حساب المواطن) التي تقدم خدماتها لفئة كبيرة من شرائح المجتمع السعودي من المواطنين والمواطنات الذين يحتاجون الي مساعدات شهرية والمسجلين في برنامج حساب المواطن لتقديم المساعدة الشهرية، فقد أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 45 استحقاق شهر أغسطس 2021 لمن تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، ودعا البرنامج الراغبين في التحقق من الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج على الإنترنت.

شروط الأهلية:

من الجدير بالذكر فقد ذكر برنامج حساب المواطن شروط ومعايير يجب أن تتوفر لكل متقدم للحصول على المساعدة الشهرية في البرنامج، ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ضوابط حساب المواطن:

وقد أعلن برنامج حساب المواطن عدد من الشروط والضوابط الجديدة والتي شملت الفرد المستقل، حيث يقوم برنامج حساب المواطن على دعم المواطنين والمواطنات والتي يحتاجون الى المساعدة الشهرية من برنامج حساب المواطن ولكي يستفيد المواطنين يجب أن تتوفر لديهم عدة شروط حتى يتم الحصول على دعم حساب المواطن، وقد تم تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم الدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020، وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم، .كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.