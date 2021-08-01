نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة ناجز najiz كيفية تفعيل حساب منشأة جديدة ومتطلبات التفعيل| وزارة العدل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر كيفية تفعيل حساب منشأة من خلال بوابة ناجز najiz العدلية التابعة لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تم الإعلان عبر حساب الوزارة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن خطوات تفعيل حساب منشأة جديدة عبر منصة ناجز الإلكترونية، وقد أوضحت وزارة العدل أنه قد تم تفعيل ما يزيد عن ثمانية ألاف وستمائة “8600” حساب منشأة جديد خلال النصف الأول من عام 2021م الجاري، ومن خلال ثقفني نستعرض كيفية تفعيل حساب منشأة عبر بوابة ناجز الإلكترونية ضمن الخدمات العدلية التي تقدمها الوزارة، بالإضافة إلى توفير رابط ناجز تسجيل الدخول الرسمي.

بوابة ناجز najiz

نود بدايةً التعريف بما هو نظام أو مركز ناجز الذي تم إطلاقه من جانب وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعد مركز عدلي نموذجي يعمل على خدمة أصحاب الأعمال والأفراد، ويهتم بتقديم كافة خدمات وزارة العدل السعودية تحت سقف واحد وبجودة عالية وبيئة احترافية تعمل على توفير الوقت والجهد للمستفيد.

كما تتيح له بوابة ناجز العدلية أوقات عمل مرنة خلال وخارج الأوقات الرسمية للعمل، ويهدف المركز إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والعمل على تقديم خدمات مخصصة، وسرعة إنجاز الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية najiz، بالإضافة إلى تعزيز رضا المستفيدين من خدمات ناجز الإلكترونية، وأوضحت الوزارة الخدمات التي يقدمها مركز ناجز وهي:

خدمات القضاء.

التنفيذ.

التوثيق.

خدمة الاستشارات القانونية.

شركاء ناجز.

خدمات ذاتية.

ناجز تفعيل حساب منشأة جديدة.

تتيح بوابة ناجز للمستفيدين إمكانية تفعيل حساب منشأة من خلال ممثل رئيسي للمنشأة المراد تفعيل حسابها يتم تحديده بحسب نوع الجهة، ويقوم بإدارة هذا الحساب من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي على بوابة ناجز najiz العدلية التي يمكنكم الحصول على رابط تسجيل الدخول إليها من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

متطلبات تفعيل حساب منشأة عبر ناجز

يتم تفعيل حساب المنشأة بشكل إلكتروني من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية ناجز بشكل يسير من خلال اتباع الخطوات المرفقة بالمقال، ولكن يجب العلم أن هناك بعض المتطلبات التي يجب توفيرها قبل البدء في التقديم، وتتمثل المتطلبات في التالي:

رقم السجل التجاري (شركة ذات مسؤولية محدودة). رقم المنشأة الوطني. عقد تأسيس الشركة. معلومات المنشأة.

كيفية تقديم حساب منشأة جديد عبر بوابة ناجز

يتم التقديم على خدمة تفعيل حساب منشأة جديدة من خلال القيام ببعض الخطوات اليسيرة والتي تتمثل بدايةً في الدخول إلى موقع ناجز الإلكتروني من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (najiz.sa)، ومن ثم اتباع الخطوات الموضحة بالتالي:

اختيار إدارة الحسابات من القائمة الرئيسية أو الدخول على لوحة المعلومات.

النقر على تفعيل حساب منشأة.

تحديد نوع الجهة أو نوع المنشأة.

تعبئة بيانات المنشأة وكتابة السجل التجاري.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

تقديم الطلب.

ويجب العلم أنه يتم تفعيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشكل آلي وباقي المنشآت من خلال مركز التدقيق والتوثيق خلال يومان فقط، وقد أعلنت وزارة العدل السعودية عن ان بوابة ناجز الإلكترونية استقبلت تسجيل ما يزيد عن 15.5 مليون عملية دخول للقضاء والتنفيذ والوكالات والعقارات والحالات الاجتماعية.

ناجز العقارات

تتيح بوابة ناجز إمكانية التحقق من الصك العقاري الإلكتروني، والهدف من إتاحة هذه الخدمة إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل هو تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والعمل على حفظ حقوق الأطراف، وتعزيز التحول الرقمي وإلغاء التعاملات الورقية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة الحكيمة 2030.

بالإضافة إلى العمل على زيادة موثوقية عمليات التوثيق، ويتم الحصول على الخدمة من خلال الدخول إلى بوابة ناجز العدلية الإلكترونية، ومن ثم اتباع الخطوات التالية: