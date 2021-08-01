نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب وبدون كفيل قسط تمويلك بأقساط مجدولة وأقل هامش ربح في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأقل راتب وبدون كفيل قسط تمويلك أحد العروض التمويلية الترويجية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا التمويل بشروط سهلة وميسرة علي العملاء ، كما توفر الشركة التمويل بصيغة التورق والتي تكون مطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة ، كما تعمل الشركة علي سرعة إتمام جميع إجراءات طلب الحصول على المنتج ، وذلك من خلال سرعة الموافقة على طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة بدون كفيل وبالتقسيط الميسر علي أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل.

أهم مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية

قرض شخصي ميسر بأقساط مجدولة بدون كفيل وبأقل هامش ربح ، أحد الحلول التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، كما توفر الشركة خيارات للسداد عديدة لتقسيط مبلغ التمويل ، ويمكن للعميل الاستفادة بالعديد من الإمتيازات التي توفرها الشركة للعملاء عند التقدم بطلب التمويل الشخصي ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء داخل المملكة العربية السعودية عند التقدم بطلب للحصول على تمويل شركة اليسر بدون كفيل وبأقل هامش ربح.

تمويل شخصي تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل تمويل بمبالغ مالية تصل حتي 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية تصل حتي 300 ألف ريال سعودي ، وذلك بشروط سهلة وميسرة. تتيح شركة اليسر للإجارة والتمويل الفرصة للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً للاستفادة من التمويل الشخصي بأقل راتب وبمتطلبات بسيطة. تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل يتميز بهامش ربح تنافسي. يمكن لطالب التمويل سداد مبلغ التمويل من خلال مدة سداد تصل إلى 60 شهر. تعمل الشركة علي سرعة إنهاء إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي.

طريقة التقديم على طلب تمويل شركة اليسر في المملكة العربية السعودية

وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل رابط إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، والذي من خلاله يستطيع العميل التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي الشركة ، حيث يقوم طالب التمويل بالدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن للعميل التقديم على طلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل ، من خلال التوجه إلي أحد فروع الشركة الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.