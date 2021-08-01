نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر بوابة ناجز بخطوات بسيطة تسجيل حساب منشاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة ناجز العدلية منذ إنشائها وظهورها للنور وتمكنها من تقديم خدماتها للمواطنين واليوم أكتب عن كيفية اتمام تسجيل حساب منشأة في بوابة ناجز، فقد أعادت وزارة العدل ممثلة في حساب التواصل العدلي عبر تويتر التذكير بطريقة تسجيل حساب منشأة جديد عبر بوابة ناجز .

خطوات تسجيل المنشأة الجديدة:

لتسجيل منشاة في ناجز العدلية يجب القيام بالخطوات التالية :

الدخول على موقع بوابة ناجز العدلية على الإنترنت. اختيار إدارة الحسابات اختيار تفعيل حساب منشأة تحديد نوع الجهة. اختيار السجل التجاري.

وأوضح المركز أنه يتم تفعيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة آليا وبقية المنشآت يتم تفعليها عبر مركز التدقيق والتوثيق خلال 48 ساعة.

حزمة جديدة من التحسينات:

من الجدير بالذكر في ظل ما تنفذه حكومة المملكة من تطوير في كل قطاعات المملكة والعمل على تقديم خدمات في كل الوزارات لراحة المواطنين، فقد أطلقت وزارة العدل عدة تحسينات جديدة على عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة ناجز الإلكترونية، وذلك في عملية تحسين مستمرة على الخدمات العدلية، تسهم في سهولة الاستخدام وسرعة الإنجاز بكفاءة وفاعلية، وأوضحت الوزارة أن من بين تلك التحسينات إضافة مجموعة من الطلبات على القضايا الخاصة بالاستئناف، وتخصيص كل درجة من درجات التقاضي بتبويب يشمل الجلسات والقضايا والطلبات.

خدمات ناجز والتحديثات الجديدة:

في إطار ما تقوم به وزارة العدل من خلال بوابة ناجز من عملية التطوير في كافة الخدمات العدلية المرتبطة بالوزارة، من اجل المساهمة في تيسير وتسهيل الاستخدام وكفاءة لجميع المواطنين في تقديم أفضل الخدمات لكل المواطنين دون تمييز بينهم،وقد اضافة بوابة انجاز العديد من الخدمات بخصوص القضايا المتعلقة بالاستئناف، بالإضافة إلى تخصيص كل درجة خاصة من درجات التقاضي من خلال تصنيفات خاصة تشمل كل من الجلسات والقضايا والطلبات، وتتيح التحديثات الجديدة إمكانية الاطلاع على المواعيد القادمة واستعراض جميع الجلسات، كما يمكن البحث وتنقيح قائمة الطلبات برقم الطلب أو اسم صاحب الطلب أو نوع الطلب أو حالة الطلب أو من خلال اختيار فترة معينة، ويذكر أن وزارة العدل تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية، حيث أطلقت أكثر من 120 خدمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.