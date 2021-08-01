نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل حساب منشأة عبر بوابة ناجز – سجل الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام ناجز هو عبارة عن منصة إلكترونية تابعة لوزارة العدل السعودية، تسعى لتهسيل الخدمات الخاصة بالمحاكم المقدمة للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال وذلك عن طريق سعيها لتوحيد الإجراءات القضائية، وإنجاز المعاملات العدلية الكترونيًا، ويقدم نظام ناجز خدماته في مجالات كثير.

و قد تم تطبيق نظام ناجز في 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى في السعودية لتوحيد الاجراءات القضائية فيما بينها، واختصار الإجراءات المعمول بها في سائر المحاكم في المملكة في 78 إجراء.

وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل حساب منشأة عبر بوباة ناجز:

الدخول على موقع بوابة ناجز العدلية على الإنترنت.

اختيار إدارة الحسابات.

اختيار تفعيل حساب منشأة.

تحديد نوع الجهة.

اختيار السجل التجاري.

كما تقوم المنصة بتقديم العديد من الخدمات الأخرى للمستفيدين وسوف نقوم فقط بذكرها في نقاط معدودة.

الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام ناجز