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عمر شويل - جدة تأشيرة الخروج والعودة وعقوبة عدم العودة بعد انتهاء التأشيرة في النظام الجديد ، يتساءل الكثير عنه خاصة بعد إلغاء نظام الكفيل وأعلنت عن نظام تحسين العلاقة التعاقدية ومن شروطه وجود عقوبة عدم العودة بعد انتهاء التأشيرة للوافدين في النظام الجديد ، ولا يحق لصاحب العمل إلغاء التأشيرة، ولكن ذلك يتم وفقًا لشروط وأحكام يجب التزام العامل بها، ومنها المدة المحددة لتأشيرة العودة إلى المملكة لمواصلة العمل مرة أخرى، وفي حالة مخالفة المدة والتأخير على العمل، يمنع العامل من مباشرة عمله لمدة ثلاث سنوات ولن يسمح له بدخول المملكة مرة أخرى إلا بعقد جديد.، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضروة إلتزام العامل بعقد العمل ولا يخرج من المملكة بشكل نهائي إلا بعد انتهاء مدة العقد ، وشددت على أنه في حالة مغادرة العامل الوافد المملكة نهائي خلال مدة سريان العقد ، فسيتم منعه من العودة إلى المملكة نهائيا ، وذلك في حالة حصوله على تأشيرة خروج وعودة ولم يعد إلى المملكة قبل انتهاء التأشيرة لإكمال المدة المتبقية من عقد العمل ، وإذا غادر العامل المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يكن قادرًا على العودة إلى المملكة قبل انتهاء التأشيرة في هذه الحالة فإن صاحب العمل هو المسؤول عن تمديد التأشيرة.

تأشيرة الخروج والعودة وعقوبة عدم العودة بعد انتهاء التأشيرة

هناك عدة شروط يجب توافرها يجب توافرها في العامل لاستخراج تأشيرة الخروج والعودة وهي كالتالي :

النظام ساري على العامل المتواجد ضمن العمالة المهنية الوافدة فقط وليس العمالة المنزلية.

لابد من وجود عقد عمل ساري المفعول وموثق حتى يستطيع استخراج التأشيرة.

أن تكون إقامة العامل سارية المفعول ومدتها تغطي فترة الخروج والعودة إلى المملكة مرة أخرى.

جواز السفر ساري المفعول ة لمدة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

أن يتواجد العامل داخل المملكة أثناء تقديم الطلب ، ولا يستطيع الحصول على تأشيرة إذا كان خارج المملكة.

يقوم العامل بتسديد كافة المخالفات المرورية قبل تقديم الطلب.

أن يقوم بإبلاغ صاحب العمل برغبته في الحصول على تأشيرة الخروج والعودة.

كيفية التقديم علي تأشيرة الخروج والعودة

التقديم على تأشيرة الخروج والعودة في النظام الجديد خلال مدة سريان عقد العمل بعد إخطار صاحب العمل من خلال الخطوات الآتية :

أولا تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط علي “أبشر أفراد”.

يتم تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم ، وكلمة المرور في الأماكن المعدة لذلك.

يتم كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم الجوال الخاص بك.

ثم يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية ، ومنها اختيار خدمة اختيار الجوازات.

بعد ذلك يتم الضغط على خدمة إصدار التأشيرة.

الضغط علي الموافقة على الشروط والأحكام.

يتم الضغط على “طلب جديد”.

ثم يضغط على تأشيرة “خروج وعودة”.

الضغط على إرسال.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة

يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن خارج المملكة بعدة شروط ومنها :