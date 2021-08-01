بلاك بورد جامعة الباحة 2021 عبر رافد rafid.bu.edu.sa سجل دخولك الآن

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عمر شويل - جدة بلاك بورد جامعة الباحة 2021 من أهم الخدمات الإلكترونية الجامعية والتى تسهل على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس العديد من الخدمات التى كان يبذل فيها مجهود كبير بالطرق التقليدية، ولذلك أقرت جامعة الباحة نظام رافد التعليمي الإلكتروني rafid.bu.edu.sa ليكون من أحدث الأنظمة التعليمية التى تربط بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بعدما أصبح التعليم عن بعد شيئًا أساسيًا في ظل فيروس كورونا المنتشر في البلاد فالتعلم وأداء الاختبارات الإلكترونية أثبت نجاح ملحوظ أكثر من أي وسيلة آخر، ويتطلب الـ بلاك بورد جامعة الباحة 2021 تسجيل الدخول عبر رافد rafid.bu.edu.sa ليكون هناك حساب شخصي لكلاً من الطالب وعضو هيئة التدريس يكون عليه كافة المقررات الدراسية والأنشطة والخدمات الإلكترونية المختلفة.

بلاك بورد جامعة الباحة 2021

تتعدد خدمات بلاك بورد جامعة الباحة 2021 لتشمل الآتي:

حضور الفصول الافتراضية للطلاب.

انجاز الواجبات والأنشطة الدراسية.

أداء جميع الاختبارات.

تقديم شروحات متنوعة سواء نصية أو مقاطع فيديو.

تحقيق الاستقادة القصوى من المواد التعليمية.

يفيد أعضاء هيئة التدريب في تطوير مهاراتهم.

الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية لمواكبة آليات العصر.

تسجيل الدخول على رافد جامعة الباحة

يستطيع الطالب وعضو هيئة التدريس جامعة الباحة تسجيل الدخول على رافد جامعة الباحة أونلاين لمعرفة المقررات الدراسية والأنشطة التعليمية وذلك من خلال الرقم الجامعى للطالب أو رقم المنسوب لعضو هيئة التدريس، مع اتباع الخطوات الآتية:

منصة رافد rafid

توفر منصة رافد التعليمية للطلاب إمكانية استعراض المقررات التعليمية، ومايرغب بدراسته الطالب، وتكون حلقة تواصل مع عضو هيئة التدريس في أي وقت لإتاحة الأدوات التعليمية الخاصة به على المنصة، فتوفر بلاك بورد جامعة الباحة 2021 للوصول إلى كافة الخدمات التى يحتاجونها بسهولة، فهي من أهم الخدمات التى تقدمها مصنة رافد لجميع طلاب جامعة الباحة وأعضاء هيئة التدريس ويمكن تسجيل الدخول من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق ببلاك بورد جامعة الباحة 2021 عبر رافد rafid.bu.edu.sa سجل دخولك الآن