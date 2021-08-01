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عمر شويل - جدة تحديث بيانات بنك الرياض أون لاين خدمة تهم كافة عملاء بنك الرياض بصورة مستمرة، فبدلاً من تحديث بيانات بنك الرياض عبر الفرع بالطرق التقليدية، كما يمكن تنشيط حساب بنك الرياض من خلال مراعاة الشروط المطلوبة، والتى تؤكد على ضرورة وجود حساب شخصي إلكتروني للعميل، وتحديث بيانات الهوية من خلال منصة أبشر لضمان سريان الحساب، تحديث بيانات بنك الرياض أون لاين في أي وقت ومن أي مكان.

تحديث بيانات بنك الرياض أون لاين

يستطيع العملاء تحديث بيانات بنك الرياض أون لاين بخطوات بسيطة من خلال النقاط الآتية:

تسجيل الدخول على موقع بنك الرياض

اختيار الرياض المالية أون لاين.

إضافة رقم المستخدم أو اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على مربع الدخول.

إضافة رمز التحقق المُرسل للجوال.

اختر الاشتراكات والاعدادات.

اختر تحديد المعلومات.

مراجعة المعلومات والتأكد منها.

الضغط على بيانات العنوان.

ملء الخانات والحقول الخاصة.

النقر على زر التالي.

حدد البيانات الخاصة في مصدر الأموال والحالة الوظيفية.

الضغط على مربع التالي.

أجب على الأسئلة المطلوبة.

حدد قيمة الاستثمار وطريقة الاستثمار

أجب على الأسئلة المطلوبة.

ضع الاسم باللغة الانجليزية بدلًا من التوقيع.

ملء مربعات الاقرار ثمّ الضغط على تنفيذ.

تصل رسالة نصية بإتمام العملية.

بنك الرياض

وفرت إدارة المصرف، خدمة تحديث بيانات بنك الرياض أون لاين لتسهل على عملائها من مختلف المناطق بالمملكة بما يتماشى مع الخدمات الإلكترونية وتحقيق رؤية السعودية 2030 بما يوفر مزيد من الوقت والجهد الذي كان يبذل بالطرق التقليدية، ويوفر بنك الرياض أحدث المعاملات التقنية.

طريقة تنشيط حساب بنك الرياض

في حالة انتهاء الهوية الوطنية يستوجب على العملاء تنشيط حساب بنك الرياض حيث تصل رسالة للعميل بإنه يجب عليه تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول على موقع البنك. اختر الحسابات والتنبيهات الدخول على بيانات العميل. اختر بيانات الاتصال. إضافة رقم الجوال. الدخول على تبويب العنوان. تفعيل مربع العنوان الوطني. النقر على مربع تفعيل. تصلك رسالة بتحديث البيانات.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا تحديث بيانات بنك الرياض أون لاين في دقائق.. وطريقة تنشيط حساب بنك الرياض.