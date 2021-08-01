نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في دعم برنامج ريف للاسر المنتجة وشروط التسجيل في برنامج ريف 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في دعم برنامج ريف للاسر المنتجة وربات البيوت وشروط التسجيل في برنامج دعم ريف للدعم المادي ومتي ينزل دعم ريف بعد التسجيل من الأمور التي أصبحت تشغل بال الكثيرين داخل المملكة العربية السعودية فور الإعلان عن برنامج الدعم المادي ريف للاسر المنتجة، حيث يسعى البرنامج لفتح الطريق أمام عاملي المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به، لتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بمنتجاتهم ومشروعاتهم الصغيرة، وذلك ضمن حزمة من البرامج الممولة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ضمن رؤية المملكة 2030، ويمكن لمن ينطبق عليه الشروط الحصول على الدعم فور اتباع طريقة التسجيل في دعم برنامج ريف التي سنقوم بعرضها فيما يلي.

برنامج دعم ريف ماهو؟

طريقة التسجيل في دعم برنامج ريف هي بداية الطريق للحصول على دعم حكومي مالي بهدف تحسين قطاع الزراعة والارتقاء بالأنشطة التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا القطاع الحيوي، حيث دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية برنامج ريف للدعم المادي للأسر المنتجة مع إتاحة الفرصة لكافة عاملي قطاع الزراعة للتقدم للمبادرة وصرف الدعم المادي شهريًا.

كانت رؤية المملكة العربية السعودية قد توجهت إلى المجال الزراعي نظرًا لأهمية هذا القطاع الحيوي حيث وضع في الاعتبار تحسين الحالة المعيشية للأسر المنتجة وصغار المزارعين والمنتجين ومن يقدمون على بدء مشروعات صغيرة قائم على الزراعة وتربية الماشية بهدف دعم الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية.

تم إطلاق اسم “ريف” على برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة داخل المملكة لتنمية طاقات الأسر المنتجة وتقديم الدعم المالي اللازم لتحسين منتجاتهم بما يعود بالنفع على المملكة والاقتصاد بشكل عام.

تم تدشين بوابة ريف الإلكترونية المختصة بتلقي طلبات الحصول على دعم ريف المادي ليتم تقديم الطلبات من خلالها وقبول من يستوفي الشروط المطلوبة وذلك تيسرًا على طالبي الدعم واختصارًا للوقت.

أهداف برنامج دعم ريف للأسر المنتجة

دعم الأسر المنتجة الريفية البسيطة هو الهدف الأول الذي ينشده برنامج دعم ريف للأسر المنتجة، حيث قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة بشمول فئة الأسر المنتجة العاملة بالقطاع الزراعي بدعم مالي يضمن تحقيق العديد من الأهداف أهمها:

تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المنتجة العاملة بالقطاع الزراعي والأنشطة التابعة للقطاع.

العمل على تحسين أوضاع القطاع الزراعي الريفي داخل المملكة.

رفع معدل الإنتاجية وتحسين كفاءة الإنتاج.

تحسين الأنماط المعيشية لصغار المزارعين والأسر المنتجة.

تحقيق الكفاية الإنتاجية من عدة محاصيل منها المحاصيل البعلية كالسمسم والذرة الرفيعة.

تطوير زراعة وتصنيع الفاكهة كالعنب والتين.

تحسين مستوى المزارع السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تعزيز القيمة المضافة من حيازة صغار المزارعين بجانب الأنشطة الزراعية الريفية التقليدية.

دعم إنتاج وتصنيع البن العربي والتسويق له.

كما يستهدف برنامج ريف للدعم المالي مجموعة قطاعات هامة داخل المملكة بحيث يتم تعزيز قدرات الأسر المنتجة العاملة في تلك القطاعات.

وتشمل هذه القطاعات كلاً من: (مشروعات تربية النحل وإنتاج العسل – مشاريع إنتاج الفاكهة وتصنيعها وتسويقها – مشاريع الاستزراع السمكي – تربية صغار الماشية – تنمية زراعة المحاصيل البعلية).

كم مبلغ دعم ريف

بانطباق شروط دعم ريف للأسر المنتجة يتم الموافقة على طلب المتقدم للحصول على الدعم، وبمجرد الموافقة على الطلب عبر منصة ريف الإلكترونية يظهر التساؤل الذي يطرح نفسه عن قيمة مبلغ الدعم المقدم عبر برنامج ريف للأسر المنتجة 1443.

يتم صرف قيمة الدعم المالي للمستفيدين وفقًا لنوع البرنامج الذي تم التسجيل به على المنصة، والذي يبدأ من 2000 ريال إلى 54 ألف ريال.

كما يتم اعتماد تكرار صرف قيمة الدعم وفقًا لطبيعة البرنامج الذي سجل فيه المستفيد والتي قد تصل إلى 18 شهراً.

شروط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي

طريقة التسجيل في دعم برنامج ريف والحصول على التمويل المالي لكافة الأسر المنتجة التي يشملها المشروع يلزم استيفاء عدد من الشروط التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف إتاحة الفرصة أمام الفئات الأكثر أحقية للحصول على الدعم.

من أبرز الشروط العامة الموضوعة للتسجيل في برنامج دعم ريف النقاط الآتية:

الجنسية :من أهم الشروط الواجب توافرها مبدئيًا في المتقدم للحصول على دعم ريف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أن يكون حاملًا لبطاقات التنقل.

العمر: ألا يقل عمر المتقدم وقت التسجيل في برنامج دعم ريف عن 21 عام.

الدخل: ألا يزيد دخل المتقدم للحصول على الدعم على 6000 ريال سعودي.

أعلى قيمة للدعم: أن يصل الدعم الحاصل عليه المستفيد إلى 54 ألف ريال سعودي سنويا بحد أقصى ولا يتعدى تلك القيمة.

عدد البرامج (القطاعات) التي يتم الدعم فيها: يمكن للمستفيد التسجيل في اكثر من برنامج بحيث لا يتعدى ثلاث برامج تنموية.

من شروط طلب دعم ريف أن يتم التسجيل إلكترونيًا فقط من خلال منصة ريف الإلكترونية.

كما يشترط على المتقدم تجهيز بعض الأوراق والمستندات التي تخص مشروعه والتي تتمثل في الآتي:

أن يحصل المتقدم للدعم على وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية.

تقديم ما يثبت وجود حساب بنكي باسمه على أن يكون حساب ساري.

توثيق إقرار رسمي من المتقدم لطلب الدعم بصحة ما جاء عنه من بيانات بالإضافة لصحة بيانات مشروعه وأنه هو من قام بإدخال تلك البيانات عبر منصة ريف الإلكترونية.

إرفاق دراسة جدوى للمشروع، على أن يكون بالملف ما يفيد بالتحليل المالي والاقتصادي للمشروع.

أن لا يكون المتقدم عاملًا بإحدى قطاعات الدولة العامة أو الخاصة.

تقديم صورة سارية للوكالة.

إرفاق تصميم ملصق لهيكل وشكل المزرعة على أن يدون عليه شعار المنتجات الوطني السعودي مع تدوين رمز التسجيل عليه.

يتم إرفاق فاتورة عدد الكهرباء أو عقد امتلاك للمنزل أو عقد إيجار المنزل.

إحضار شهادة التوفيق.

طريقة التسجيل في دعم برنامج ريف

يحق لكل من ينطبق عليه شروط التقدم لبرنامج الدعم الريفي المطروح من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة واستيفاء كافة الشروط فقط من خلال منصة ريف الإلكترونية.

كما أصبح أيضاً بإمكان الموطنين الاستعلام عن كيف اسجل في برنامج ريف عبر حساب برنامج ريف عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

في حالة استيفاء شروط التقدم لطلب دعم ريف يجب اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

أولاً يقوم المتقدم بتسجيل الدخول في منصة ريف reef.gov.sa الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “ طلب الدعم ” الظاهرة في أعلى الصفحة الرئيسية.

” الظاهرة في أعلى الصفحة الرئيسية. ثم يقوم بالنقر على خيار “ سجل الآن ” في أسفل الصفحة.

” في أسفل الصفحة. ستظهر صفحة يتم من خلالها ملئ البيانات المطلوبة وهي:

اسم المتقدم/ة رباعي. رقم الإقامة. الجنسية. اختيار جنس المستفيد/ة. إدخال تاريخ ميلاد وعمر المتقدم/ة. تحديد الحالة الاجتماعية للمتقدم/ة. تسجيل بيانات حالة المستفيد/ة الصحية. إدخال بعض البيانات الشخصية مثل (عدد أفراد الأسرة – رقم الهاتف – رقم هاتف آخر – المؤهل الدراسي – مصدر الدخل – طبيعة السكن – المنطقة الإدارية التابع لها). بعد ذلك يقوم المواطن/ة بإرفاق صورة الهوية الوطنية، ومن ثم إرفاق صك المنزل أو عقد إيجار المنزل. ثم يقوم بتحديد نوع وفكرة النشاط ما بين النشاط الزراعي أو تربية الماشية أو الاستزراع السمكي. بعد ذلك يقوم بتسجيل حساب موقع التواصل الاجتماعي للمستفيد. ثم يقوم بإرفاق صورة للمنتجات، ووثيقة العمل الحر.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات سيقوم النظام على الفور بإرسال رسالة برمز التحقق اللازم إدخاله.

يتم تسجيل الدخول لمنصة ريف مرة أخرى، ومن ثم يقوم بتسجيل رقم حساب بنكي ساري.

وأخيراً يقوم المتقدم باختيار حتى ثلاث برامج من البرامج المطروحة للدعم المالي ريف للأسر المنتجة.

يتم تفعيل الحساب آليًا فور إتمام الخطوات السابقة، ويتم الانتظار حتى يتم إخطار المتقدم بقبول طلب صرف الدعم المالي.

متي ينزل دعم ريف بعد التسجيل

فور الانتهاء من تسجيل البيانات واستيفاء شروط التقدم لطلب الحصول على دعم ريف المادي للأسر المنتجة يبدأ كل مستفيد في التساؤل عن متى ينزل ريف بعد التسجيل وقد أجابت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على كافة استفسارات المواطنين بشأن موعد صرف دعم ريف التنموي وذلك عبر صفحة برنامج ريف على تويتر موضحة النقاط التالية:

فور تسجيل المستفيد على منصة ريف الإلكترونية فعليه الانتظار حتى 60 يوم لبدء دراسة المشروع المقدم والتحقق من صحة البيانات المسجلة وكذلك فحص انطباق الشروط على مقدم طلب الحصول على دعم ريف المالي للأسر المنتجة. عند تطابق الشروط فإن تمويل ريف ينزل في حساب المواطن من يوم 1 إلى يوم 10 من الشهر الميلادي. من الممكن أن تتعدى فترة فحص طلبات الدعم في عدد من القطاعات لأكثر من 60 يوم حيث تستغرق مشروعات تلك القطاعات وقتًا أطول لدراسة الجدوى.

رقم برنامج ريف

تيسيرًا على مستفيدي برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة بالقطاع الزراعي فقد تم تخصيص رقم موحد خاص بدعم ريف للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات قبل التسجيل في البرنامج وبعد التسجيل، والرقم هو: 19930.

كما يمكن التواصل مع إدارة برنامج الدعم الريفي عبر رسائل موقع التواصل الاجتماعي تويتر الخاص بالبرنامج.

على أن يتم تلقي الاتصالات على رقم ريف الموحد من الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءً يوميًا.

في النهاية نكون قد تعرفنا على طريقة التسجيل في دعم برنامج ريف وهي خطوة أساسية لبداية جديدة لكل مواطن سعودي يعمل في مجال الزراعة أو الأنشطة المرتبطة بالزراعة والصيد من الأسر المنتجة، كما تعرفنا على شروط وموعد نزول الدعم في حساب المواطنين بعد التسجيل.