نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل حساب منشأة جديدة عبر ناجز إلكترونياً وكيفية الاستعلام عن معاملة عبر ناجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل حساب منشأة جديدة عبر ناجز عبر موقعنا، زادت معدلات البحث من قبل المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في بوابة ناجز حيث وفرت وزارة العدل من خلالها الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها الأشخاص دون الحاجة للذهاب إلى مقرها، فهي تسعى لتوفير العديد من الخدمات تسهيلاً على المواطنين الوقت والجهد.

خطوات تسجيل حساب منشأة جديدة عبر ناجز

لكي تتمكن من التسجيل في بوابة ناجز يُمكنك ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الانتقال إلى الرابط الرسمي الخاص بوابة ناجز .

. بعد ذلك أختر إدارة الحسابات ثم قم بتفعيل حساب منشأة.

قم بتحديد نوع الجهة واختر السجل التجاري.

تحديثات جديدة في بوابة ناجز

تسعى وزارة العدل السعودية بشكل دائم في تطوير كافة الخدمات التي تُقدمها لمواطنيها عبر بوابة ناجز مما دفعها لبعض التحديثات مؤخراً تسهيلاً على المواطنين في الحصول على الخدمة التي يرغبون بها، ومن ضمن التحسينات هو إمكانية إضافة مجموعة من الطلبات على القضايا التي تتعلق بالاستئناف، ويرجع السبب وراء تطويرها المستمر هو رغبتها في تحسين خدماتها إلكترونياً.

التسجيل في ناجز

يُمكنك التسجيل في بوابة ناجز لكي تحصل على الكثير من الخدمات التي تُقدمها المنصة بشكل إلكتروني، لذا اتبع ما يلي:

الذهاب مباشرة إلى بوابة ناجز الإلكترونية.

الإلكترونية. أضغط على أيقونة تسجيل دخول ثم أذهب إلى بوابة الوصول الوطنية ثم أنقر على تسجيل جديد.

ستفتح لك بوابة أبشر أنقر على أيقونة الخدمات الفردية ثم أضغط على مستخدم جديد.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة بدقة كاملة.

حدد اللغة ثم اكتب رمز التحقق وأدخل رمز التحقق ثم أضغط على تحقق وأنقر فوق إنهاء.

كيفية الاستعلام عن معاملة عبر ناجز

في حالة الرغبة في الاستعلام عن معاملة عبر بوابة ناجز الإلكترونية لابد من اتباع ما يلي: