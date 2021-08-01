نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة جديدة أو مستعملة من الشركة الوطنية للتمويل المالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارة جديدة أو مستعملة من الشركة الوطنية للتمويل، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل تمويل سيارة يمكن الحصول عليه في المملكة العربية السعودية، وهو ما يتوفر لدي الشركة الوطنية للتمويل، حيث توفر الشركة كافة أنواع السيارات بجميع الفئات الخاصة بها سواء كانت سيارات مستعملة أو سيارات جديدة، وذلك من أجل قضاء جميع الاحتياجات والرغبات الخاصة بجميع العملاء حتي تتوافق مع إمكانياتهم المالية التي يحصلون عليها، وتوفر الشركة فرصة جيدة من أجل اختيار كل عميل علي حده بدون أي قيود بحيث يختار كل عميل بالمملكة السيارة التي يرغب بها من ناحية السعر والنوع، وسوف نوضح لكم تفاصيل الحصول علي تمويل سيارة جديدة أو مستعملة من الشركة الوطنية للتمويل.

مزايا تمويل سيارة جديدة أو مستعملة من الشركة الوطنية للتمويل

تمويل السيارة يتم صرفه من خلال توافق أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن بكل سهولة الحصول علي مبلغ تمويل أي سيارة سواء جديدة أو مستعملة وفق رغبات العملاء من خلال الحد الائتماني المُتاح له.

يتم الحصول علي دفعة أولى ميسرة مع سداد قيمتها علي أقساط ميسَّرة وفق ما يحصل عليه العميل من دخل شهري ولمدة تصل إلى 60 شهراً.

توافر هامش ربح تنافسي مناسب للجميع يبدأ من 5.5%.

يحصل لكل عميل موافقة فورية والحصول على السيارة التي يرغب بها خلال 48 ساعة.

يمكن الحصول علي التمويل بدون موافقة الكفيل بكل سهولة.

التمويل مُتاح صرفه لجميع الجنسيات المقيمة داخل المملكة العربية السعودية.

توافر ميزة الحصول علي قرض السيارة بدون تحويل راتب.

توافر ميزة إمكانية السفر خارج المملكة في حالة الانتهاء من سداد التمويل.

شروط تمويل السيارة الجديدة والمستعملة من الوطنية للتمويل

يجب ألا تقل خدمة الموظف بجهة العمل الخاصة بها عن 6 شهور.

ألا يقل الراتب الشهري عن (4,500) ريال.

عمر العميل يجب ألا يقل عن 21 سنة.

معدل النسبة السنوي يكون منافس ويبدأ من 10.36%.

التقديم علي تمويل سيارة بشركة الوطنية

يمكن الاطلاع علي تمويل السيارة الذي ترغب به وتقديم طلب من خلال الدخول علي موقع الشركة الوطنية وطلب مبلغ التمويل المناسب لك.