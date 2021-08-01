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عمر شويل - جدة فتح حساب مصرفي في مصرف الراجحي alrajhibank للمواطن والمغترب، حيث تهتم فئة كبيرة من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بالبحث عن طريقة فتح حساب مصرف بمصرف الراجحي إلكترونياً، حيث يوفر المصرف الكثير من الخدمات المصرفية التي تتم بشكل إلكتروني سريع دون الذهاب الي مقر المصرف، ويستفيد من خدمات مصرف الراجحي كل المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين داخل المملكة من أجل التسهيل علي جميع العملاء، فمن خلال تفعيل مثل هذه الخدمات يتوفر الكثير من الوقت والجهد وقضاء الخدمة بشكل أسرع، ويتم فتح حساب بمصرف الراجحي من خلال ضرورة توافر بعض الشروط التي يحب توافرها حتي يتم نجاح التسجيل في الحساب، وسوف نوضح لكم طريقة فتح حساب مصرفي في مصرف الراجحي للمواطن والمغترب.

شروط فتح حساب بمصرف الراجحي

يوافق مصرف الراجحي بجميع الفروع الخاصة به علي فتح حساب مصرفي بالمصرف من خلال توافر عدد من الشروط التي يجب توافرها في أي عميل عند تقديم طلب فتح حساب:

لابد من أن يكون عمر أي عميل لا يقل عن 18 عام أو أكثر.

يجب أن يتواجد العميل داخل المملكة العربية السعودية وليس خارجها.

يجب أن يقوم كل عميل بتسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة بنموذج التمويل بطريقة صحيحة والتأكد من صحتها، ويجب أن يقر العميل بصحة المعلومات والبيانات التي تم تسجيلها بالموقع والتي تم تدوينها من خلال النموذج الإلكتروني.

يجب تسجيل العنوان الوطني بطريقة صحيحة.

كيفية التسجيل الإلكتروني لفتح حساب بمصرف الراجحي

يتم فتح حساب بأي فرع من فروع مصرف الراجحي من خلال قيام العميل بعدد بسيط من الخدمات التي تتم خلال دقائق، ويتم فتح الحساب بالخطوات التالية: