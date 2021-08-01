نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة ناجز السعودية .. تعرف على أحدث الخدمات العدلية الإلكترونية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار السعي الدؤوب من قبل السلطات السعودية، لمواكبة التطورات الحديثة، على مستوى الخدمات الحكومية، دشنت وزارة العدل السعودية منصة أو بوابة ناجز السعودية ، لتقديم مختلف الخدمات العدلية والقضائية الإلكترونية عن بعد، توفيرًا للوقت والجهد، وإنهاء لحالات التكدس أمام المكاتب الإدارية والحكومية السعودية، في مختلف الدوائر والمؤسسات، خاصة في ظل جائحة كورونا في السعودية والعالم.

في السطور التالية، سنتناول بشيء من التفصيل، الحديث عن بوابة ناجز الخدمية السعودية ، والتي نجحت خلال فترة وجيزة، في إنجاز العديد من المعاملات في وقت قياسي، بالنظر إلى مثيلتها من الخدمات التقليدية أمام المكاتب الحكومية.

بوابة ناجز السعودية

باختصار ومن اسمها، تعتبر ناجز هي نظام خاص بالمحاكم وهي منصة إلكترونية تتبع مباشرة وزارة العدل السعودية ، تهدف بالأساس إلى توحيد مختلف الإجراءات القضائية، علاوة على إنجاز المعاملات العدلية بشكل إلكتروني وعصري.

وتسعى ناجز إلى تسهيل خدمات المحاكم التي تقدم إلى المستفيدين من المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، بالإضافة لأصحاب الأعمال.

وتقدم المنصة الإلكترونية السعودية خدماتها في أقسام “الوكالات” و”المحاكم” و”العقارات” و”المحامون” إضافةً إلى “التنفيذ” و”الإنهاءات” وكذلك “عقود الزواج”.

هذا، وقد تم تطبيق نظام ناجز في 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى بالمملكة العربية السعودية، بغرض توحيد الإجراءات القضائية بين تلك المحاكم، علاوة على اختصار مختلف الإجراءات المعمول بها في سائر المحاكم في السعودية، والمحددة بـ78 إجراءً.

هذا، وبشكلٍ عام، تشمل الخدمات المقدمة من قبل النظام الإلكتروني التابع لوزارة العدل السعودية ما يلي:

المحاكم وما تشمله من تفاصيل القضايا والمواعيد المحددة للجلسات.

صكوك الإثباتات والإنهاءات.

العقارات المُباعة أو المملوكة لأصحابها.

الإنهاءات الصادرة وكذلك تقديم الطلبات إلى الدوائر المنوط بها الإنهاءات.

التنفيذ: وذلك لطالب التنفيذ أو حتى للمنفذ ضده على حدٍ سواء.

الوكالات السارية المفعول منها وغير السارية.

تفعيل وكالة أو تعطيل أخرى.

تقديم الاستفسارات أو الاعتراضات على كافة المستندات العدلية التي تخص المستفيد.

الخدمات الإلكترونية عبر ناجز

أتاحت منصة ناجز الإلكترونية السعودية ، إمكانية الحصول على عشرات الخدمات في غضون دقائق معدودة، من بينها ما يلي:

طلب إصدار أمر حضانة : وهي خدمة تتيح للمستفيد أو طالب تنفيذ أمر الحضانة للأطفال، طلب إصدار أمر الحضانة بهدف ضمان حقه الشرعي المنصوص عليه في السند التنفيذي.

: وهي خدمة تتيح للمستفيد أو طالب تنفيذ أمر الحضانة للأطفال، طلب إصدار أمر الحضانة بهدف ضمان حقه الشرعي المنصوص عليه في السند التنفيذي. الإعلان عن المزادات : متاح أيضًا عبر بوابة ناجز السعودية ، إمكانية متابعة المزادات التي تعلن عنها محاكم التنفيذ.

: متاح أيضًا عبر بوابة ناجز السعودية ، إمكانية متابعة المزادات التي تعلن عنها محاكم التنفيذ. بيانات المعسرين : ومن خلال تلك الخدمة، يمكن للمستفيدين الاطلاع على بيانات المُعسرين الذين صدر لهم صك إثبات الإعسار.

: ومن خلال تلك الخدمة، يمكن للمستفيدين الاطلاع على بيانات المُعسرين الذين صدر لهم صك إثبات الإعسار. تقديم طلب (خليجي أو زائر أو جواز سفر) : ويتسنى عبر تلك الخدمة بالنسبة لذوي الجنسيات الخليجية وأصحاب هويات “زائر” بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى من حاملي جوازات السفر الاستفادة من الخدمات التي تقدمها محاكم التنفيذ في السعودية.

: ويتسنى عبر تلك الخدمة بالنسبة لذوي الجنسيات الخليجية وأصحاب هويات “زائر” بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى من حاملي جوازات السفر الاستفادة من الخدمات التي تقدمها محاكم التنفيذ في السعودية. طلب إصدار أمر زيارة : وعبر هذا الخدمة، يمكن للمستفيد طالب التنفيذ، تقديم طلب إصدار أمر زيارة لأحد المنفذين ضدهم حكمًا قضائيًا، بهدف ضمان الحق الشرعي الذي نُص عليه في السند التنفيذي للحكم القضائي.

: وعبر هذا الخدمة، يمكن للمستفيد طالب التنفيذ، تقديم طلب إصدار أمر زيارة لأحد المنفذين ضدهم حكمًا قضائيًا، بهدف ضمان الحق الشرعي الذي نُص عليه في السند التنفيذي للحكم القضائي. طلب إصدار حكم حبس: ويمكن من خلال تلك الخدمات التقدم بطلب لإصدار حكم بحبس المنفذ ضده بحكم قضائي، وفقًا للحالات المنصوص عليها في نظام التنفيذ.

وهناك خدمات أخرى تقدمها المنصة، ويمكن الاستفادة منها على غرار:

طلب إصدار فاتورة إعلان

طلب إصدار فاتورة سداد

طلب إصدار قرار إخلاء

طلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني

محاضر الحجز على الأموال

طلب تأجيل تنفيذ السند

إعادة قيد رخصة مأذون

إعادة قيد محامي

طلب تجديد رخصة مأذون

طلب تجديد رخصة محامي

تفعيل حساب المنشأة

التقاضي الإلكتروني

منصة ناجز الإلكترونية.. أحدث الخدمات

عبر موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية، وفرت بوابة ناجز السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية الحديثة، من بينها:

خدمات التحقق

وهي باختصار خدمة تتيح إمكانية التحقق من الوثائق التي تصدر إلكترونيًا عن وزارة العدل السعودية، والمحددة في 10 أقسام كما هو موضح بالصورة.

خدمة عقاراتي

من خلال تلك الخدمة، يُتاح للمستخدم استعراض كافة العقارات المسجلة الخاصة بالمستفيد إلكترونيًا.

ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر خطوات ثلاث، وفق ما أوضحته وزارة العدل السعودية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” فيما يلي:

اختيار قائمة “خدمات العقارات” من “الخدمات الإلكترونية” المُتاحة على بوابة ناجز. بعد ذلك نقوم باختيار تبويب “عقاراتي”. وأخيرًا نقوم باستعراض العقارات الخاصة بالمستخدم.

تسجيل حساب منشأة جديدة

من خلال ناجز أيضًا، أصبح متاحًا تسجيل حساب منشأة جديد أو حتى تفعيل حساب منشأة، عبر 4 خطوات مبسطة فيما يلي:

الدخول على الخدمات الإلكترونية المتاحة في الموقع. النقر على تبويب “الأعمال”. اختيار ” تفعيل حساب المنشأة “. بعد ذلك نقوم بتحديد نوع الجهة. وأخيرًا إدخال رقم السجل التجاري للمنشأة.

إنجازات المنصة الخدمية العدلية

خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 ، شهدت بوابة ناجز السعودية تسجيل أكثر من 15.5 مليون عملية دخول إلى موقعها الرسمي.

وأثناء الفترة المذكورة أيضًا، تمت أكثر من 865 ألف عملية تسجيل حساب جديد، وتدشين ما يزيد من 8400 حساب منشأة جديدة.

إضافة إلى منجزات أخرى في عدة منافذ أو خدمات تابعة لوزارة العدل السعودية عرضتها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” فيما يلي:

كيفية الاستفادة من خدمات ناجز

للبدء في الاستفادة من خدمات منصة ناجز الإلكترونية السعودية ، يتعين الدخول إلى النظام عبر نافذة وزارة العدل في خدمة النفاذ الوطني الموحد، وذلك بطريقتين:

كلمة المرور ورسالة

وهنا يتعين المرور بالخطوات التالية:

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم كتابة الرمز المرئي والضغط على كلمة تسجيل الدخول. انتظار استلام رسالة تأكيد نصية عبر الهاتف. التحقق من السياسات. موافقة المستخدم. بدء الدخول إلى المنصة والاستفادة من خدماتها.

وفي حال نسيان كلمة المرور والرغبة في إعادة تعيين كلمة مرور جديدة، فيستنى ذلك عبر بوابة نفاذ الدخول الوطني الموحد أو من خلال أبشر، كما هو موضح بالصورة أدناه.

بطاقة الهوية الوطنية

وفي هذه الطريقة، يتم اتباع الخطوات الست التالية:

التأكد من صلاحية بطاقة الهوية إدخال بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد من خلال برنامج قارئ البطاقة بعد تثبيته. إدخال الرقم السري لبطاقة الهوية الوطنية. التحقق من السياسات. موافقة المستخدم. النقر على “تسجيل الدخول”.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على بوابة ناجز السعودية ، وأبرز وأحدث خدماتها، كما استعرضنا باختصار لأهم منجزات المنصة الإلكترونية العدلية في النصف الأول 2021 ، واختتمنا بـ كيفية الاستفادة من خدمات ناجز إلكترونيًا بطرق مبسطة وخلال ثوانٍ معدودة.