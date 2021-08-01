نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل حساب منشأة عبر بوابة ناجز و الخدمات التي يقدمها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل حساب منشأة عبر بوابة ناجز، هي أحد الخدمات التي عملت منصة ناجز والتابعة وزارة العدل السعودية على توفيرها، ويُعد نظام ناجز المحاكم، هو عبارة عن منصة الإلكترونية، وتهدف المنصة إلى توحيد الإجراءات القضائية والعمل على إنجاز المعاملات العدلية بشكل إلكتروني سهل للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وقد أسهمت منصة ناجز في تسهل خدمات المحاكم المقدمة للمستفيدين وأصحاب الأعمال، كما تم إطلاق خدمة حساب المنشآت لسرعة إنجاز الخدمات للمؤسسات والشركات عبر بوابة ناجز، يذكر أن وزارة العدل تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر، والتوسع في رقمنه جميع الخدمات العدلية، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

طريقة تسجيل حساب منشأة عبر بوابة ناجز

وقد ذكر التواصل العدلي، إنه لتسجيل منشأة جديدة، يجب القيام بالخطوات التالية:

أن يقوم صاحب المنشأة بتسجيل الدخول على موقع منصة ناجز العدلية عن طريق الأنترنت. ثم بعد قم باختيار إدارة الحسابات. قم بالنقر علي أيقونة تفعيل حساب منشأة. ثم عليك تحديد نوع الجهة. اضغط علي أيقونة السجل التجاري.

والجدير بالذكر أن المركز قد أوضح أنه يتم تفعيل الشركات، ذات المسؤولية المحدودة آليا، وبقية المنشآت يتم تفعليها، عبر مركز التدقيق والتوثيق خلال 48 ساعة.

الخدمات التي يقدمها حساب المنشآت عبر ناجز

يضمن حساب المنشآت تقديم خدمة سرعة الوصول إلى كل ما يتعلق بالمنشأة لدى وزارة العدل. يمكن حساب المنشآت من معرفة القضايا المرفوعة من قبل الجهة والقضايا التي عليها وتفاصيلها. تسمح خدمة حساب المنشآت اطلاع ممثل الجهة على طلبات التنفيذ المقدمة من الجهة. توضح خدمة حساب المنشآت طلبات التنفيذ المنفذة ضدها وتفاصيلها. يتم تفعيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة آليًّا بالربط مع وزارة التجارة. يتم منح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة بشكل ألي. تقدم خدمة حساب المنشآت للشركات ذات السجلات التجارية السارية والموقوفة.

حزمة جديدة من التحسينات على عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة ناجز الإلكترونية

وكانت وزارة العدل السعودية أطلقت مؤخرًا، حزمة جديدة من التحسينات على عدد من الخدمات القضائية، عبر بوابة ناجز الإلكترونية، وذلك في عملية تحسين مستمرة على الخدمات العدلية، تسهم في سهولة الاستخدام وسرعة الإنجاز بكفاءة، كما أوضحت الوزارة أن من بين تلك التحسينات، إضافة مجموعة من الطلبات على القضايا الخاصة بالاستئناف، وتخصيص كل درجة من درجات التقاضي، بتبويب يشمل الجلسات والقضايا والطلبات.