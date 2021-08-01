كيف افتح حساب استثماري في الراجحي وطرق تفعيل المحفظة

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عمر شويل - جدة كيف افتح حساب استثماري في الراجحي؟ هذا السؤال من الأسئلة المتداولة بين المواطنين بشكل كبير، وخاصة المواطنين الراغبين في فتح حساب استثماري في بنك الراجحي والأشخاص المهتمين بمجال الاستثمار والبورصة، حيث يقوم بنك الراجحي بتوفير خدمة فتح حساب إلكتروني خاص بالاستثمار، كما يتم تفعيل المحفظة الخاصة به حتى يتمكن من متابعة تقارير الاقتصاد اليومي ومعدل الأرباح والخسارة، وفي هذا المقال نتحدث معكم عن طريقة فتح حساب استثماري في الراجحي.

كيف افتح حساب استثماري في الراجحي

قام بنك الراجحي بتوفير خدمة فتح حساب استثماري لجميع العملاء بدون أي رسوم خاصة بفتح الحساب، حيث يتم فتح الحساب الاستثماري بشكل مجاني بكل سهولة، وفي النقاط التالية إجابة سؤال كيف افتح حساب استثماري في بنك الراجحي:

يتم الدخول إلى الموقع الخاص ببنك الراجحي.

ثم النقر على ابدأ.

بعد ذلك يجب إدخال بطاقة صراف العميل.

والآن يجب كتابة الرقم السري.

ثم يقوم العميل بكتابة الرقم الخاص بتفعيل الحساب، والتي تم إرسالها على الهاتف، والنقر على التالي.

يجب الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم يتم كتابة جميع بيانات العميل الشخصية، وهي عبارة عن محل الميلاد وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية وعنوان المراسلة.

وكتابة البيانات الخاصة بالحساب البنك، وهي عبارة عن اسم البنك ورقم الحساب.

كما يجب كافة المعلومات والإجابة على الأسئلة والإقرار بصحة البيانات.

وأخيراً يتم النقر على الموافقة على الإقرارات.

بعد معرفة كيفية فتح حساب استثماري يمكنك فتح محفظة أسهم الراجحي من خلال الدخول على الراجحي المالية، ثم اضغط على تسجيل مستخدم جديد، ثم ادخل البيانات المطلوبة مع تحديد نوع المحفظة المراد فتحها ( أفراد أو شركة )، اضغط على التالي ثم ادخل رمز التفعيل الذي سيصلك على الجوال عبر رسالة نصية وبذلك يتم فتح محفظة استثمارية في الراجحي.

طريقة تفعيل المحفظة في الراجحي

لجميع العملاء بعد فتح حساب استثماري ومحفظة في البنك، يجب معرفة طريقة تفعيل المحفظة في الراجحي، حيث يتم تفعيل المحفظة بالعديد من الطرق المختلفة، والتي يختار منها كل العميل الطريقة المناسبة له، ويتم ذلك من خلال إبداع مبلغ مالي في المحفظة، أو من خلال شراء أسهم حتي يتم الاكتتاب في شركة جديدة، كما يمكن تفعيل المحفظة من خلال تمويل أسهم من أحد الأشخاص أو الشركات.