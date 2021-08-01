نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة ناجز تتيح للمواطنين تسجيل خدمة المنشآت إلكترونياً عبر بوابة ناجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة ناجز تتيح خدمة تسجيل المنشآت إلكترونياً، أعلن الحساب الرسمي لوزارة العدل اليوم، عن فتح بوابة ناجز لخدمة تسجيل المنشآت إلكترونيا، حيث أطلقت وزارة العدل مؤخرًا حزمة جديدة من التحسينات لعدد من الخدمات القضائية عبر بوابة najiz.sa الإلكترونية، وذلك في إطار عملية التحسين المستمر للخدمات القضائية مما يساهم في سهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ بفاعلية وكفاءة.

وأوضحت الوزارة أن من بين هذه التحسينات إضافة مجموعة من الطلبات إلى الملفات المتعلقة بالطعن، وإسناد كل درجة من درجات التقاضي بعلامة تبويب تتضمن الجلسات والملفات والطلبات، والآن نتوجه من خلال موقع ثقفني خطوات التسجيل في najiz.sa وسنطلعكم على التحديثات الجديدة التي طرأت على البرامج.

تحديثات جديدة لبوابة ناجز

تتيح التحديثات الجديدة إمكانية عرض المواعيد القادمة ومراجعة جميع الجلسات، كما يمكن البحث في قائمة الطلبات وتنقيحها حسب رقم الطلب أو اسم مقدم الطلب أو نوع الطلب أو حالة الطلب أو عن طريق اختيار فترة محددة، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل تعمل باستمرار على تطوير خدماتها الإلكترونية وتوسيع نطاق رقمنة جميع الخدمات القضائية، حيث أطلقت أكثر من 120 خدمة عبر البوابة الإلكترونية najiz.sa في قطاعات عديدة مثل:

العدالة التوثيق التنفيذ والتوفيق التدريب والقانون وغيرها مما يغني المستفيدين من زيارة المؤسسات القضائية.

خطوات تسجيل المنشآت إلكترونيا

شرح حساب الاتصال القضائي خطوات تسجيل المنشآت إلكترونياً ويتثني للجميع التسجيل من خلال بوابة ناجز الإلكترونية عن طريق الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى رابط بوابة ناجز najiz.sa

اختر إدارة الحساب.

انقر فوق تنشيط حساب منشأة.

اختر نوع الخدمة.

انقر لتحديد السجل التجاري.

وضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتحسين مستويات الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين، فكانت بوابة ناجز من الخدمات الجديدة التي طرأت المملكة لتحسينها، بما في ذلك الحساب العدلي الذي تم تمكينه للشركات المحدودة ، بينما يتم تمكين باقي الشركات والمؤسسات من خلال مركز التدقيق والتوثيق خلال 48 ساعة.

ومن خلال ذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة كيفية الدخول إلي موقع najiz.sa وأهم التحديثات الجديدة التي أتاحتها وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.