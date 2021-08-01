نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ومميزات تمويل سيارات بنك التنمية الاجتماعية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر بنك التنمية الاجتماعية عدد من الحلول التمويلية ومنها تمويلات لمساعدة الأسر وتمويلات مساعدة الشباب المقبلين على الزواج كما يقدم البنك تمويلات لتوفير فرص عمل مناسبة ومن هذه التمويلات هو تمويل السيارات الذي يقدمه البنك للراغبين في العمل بمجال النقل ليكون لديهم مصدر دخل مناسب ينفقون منه على عائلاتهم حيث يسهم بنك التنمية الاجتماعية في تحسين ظروف المعيشة للشباب والأسر أصحاب الدخل المحدود والمتوسط ولهذا يعد بنك التنمية أحد أكبر البنوك الداعمة للاقتصاد والاستقرار المعيشي داخل المملكة العربية السعودية.

متطلبات التقديم على التمويل

يعد تمويل السيارات أحد التمويلات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطن الذي يمتلك مقومات القدرة على العمل ولكن لا يوجد لديه عمل ويضع البنك متطلبات للتقديم على القرض وهي الهوية الوطنية سارية المفعول للمواطن ورخصة القيادة ورقم جوال المتقدم الذي يجب ان يكون مسجل بأبشر وكل ذلك إلى جانب عنوانه الوطني ورقم الآيبان البنكي.

مميزات قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

التمويل متاح للمواطنين السعوديين من الرجال والنساء.

قيمة رسوم الحصول على التمويل قليلة جداً.

التمويل متاح لموظفي القطاع الحكومي والخاص.

تصل قيمة الحد الأعلى لمبلغ التمويل مائة وخمسون ألف ريال سعودي.

يتم السداد عبر أقساط شهرية تتناسب قيمتها مع العميل.

فترة سداد طويلة تمتد حتي خمس سنوات.

عند اكتمال جميع الشروط ومتطلبات التقديم لدي العميل يتم الحصول على الموافقة السريعة.

شروط الحصول على التمويل

وضح بنك التنمية الاجتماعية أن هناك عدة شروط يجب أن تكون متوفرة جميعها عند العميل الذي يرغب في الحصول على قرض السيارة وتلك الشروط هي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. تقديم الضمانات المناسبة للبنك. لا يقل العمر للمتقدم عن عشرون عاماً. لا يزيد عمر العميل عن ستون عاماً ولا يزيد عمر المتقاعد عن خمسة وستون عاماً. لا يزيد عمر الكفيل عن ستون عاماً. لا يزيد قيمة الدخل الشهري للمتقدم عن أربعة عشر ألف ريال سعودي. يجب ان يمتلك العميل رخصة قيادة سارية المفعول كما يجب أن لا تكون عليه مخالفات مرورية. التأمين علي المكتبة واجتياز الفحص الائتماني. الالتزام مع البنك بسداد الأقساط الشهرية في المدة المتفق عليها مع البنك والتي يجب أن لا تزيد عن خمس سنوات. لا يكون المتقدم حاصل على تمويل آخر من البنك.

ويمكن للعميل التقديم عبر البوابة الإلكترونية للنفاذ الموحد ويقوم بإرسال المستندات للبنك إلكترونياً أو عبر البريد.