كيف اعرف رقم الحساب من الآيبان الراجحي والفرق بين رقم الحساب والآيبان

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عمر شويل - جدة كيف اعرف رقم الحساب من الآيبان الراجحي، يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة الشائعة التي يتم البحث عنها كثيراً من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، ورقم الايبان هو الرقم الدولي الموحد، والتي يقوم من خلاله المواطنين بترقيم الحسابات المصرفية في السعودية، كما يعمل على التحقق من صحة الأرقام الخاصة بحسابات العملاء على الصعيد الدولي والمحلي، كذلك يعمل على مساعدة المصارف الأخري من التحقق من صحة الحسابات.

كيف اعرف رقم حساب الآيبان الراجحي

الان نقدم لكم إجابة سؤال كيف اعرف رقم الحساب من الآيبان الراجحي، حيث يمكن لجميع العملاء استخراج رقم الحساب من خلال رقم الابيان المدون على البطاقة المصرفية، ويكون رقم الحساب هو الذي يتكون من عدد من الأرقام تبدأ من اليمين بعد الأربع أصفار الموجودة في يمين رقم الايبان، والجدير بالذكر أن بنك الراجحى أكد ان رقم الايبان لا يتم منحة إلى لصاحب البطاقة فقط، حيث أنه من المستحيل أن يتشابه رقم الابيان بين أي عميل وآخر، مما يساعد على الخصوصية وزيادة الأمان بين العملاء.

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الفرق بين رقم الحساب ورقم الآيبان

يوجد في البطاقة المصرفية رقم من خلفها يحتوي على رقم الحساب ورقم الايبان أيضا، والرقمين يكونان سويا، لذلك يتم حدوث بعض الأخطاء والخلط بينهم، لذلك نذكر لكم في النقاط التالية الفرق بين رقم الحساب ورقم الآبيان:

يتكون رقم الحساب من أرقام فقط.

رقم الحساب هو جزء فقط من رقم الايبان.

يكون رقم الابيان أطول من رقم الحساب.

يتكون رقم الايبان من عدد من الأرقام وعدد من الحروف باللغة الإنجليزية.

رقم حساب الراجحي كم رقم

يجب على جميع عملاء بنك الراجحي معرفة رقم حساب الراجحي كم رقم. حيث يختلف عدد الارقام من رقم الحساب إلى رقم الابيان، وخاصة أن رقم الابيان يحتوي على أرقام وحروف ورموز. ويتم استخدام كلا من الرقمين في التعاملات البنكية، حيث يتكون رقم الحساب من 15 رقم.