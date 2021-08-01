نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل عبر بوابة ناجز والتحديثات الجديدة تعرف عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل عبر بوابة ناجز ، ناجز هو نظام المحاكم التابع لوزارة العدل الإلكترونية فهو منصة أهم شئ في مهمتها هو توحيد الإجراءات القضائية، كما يمكنك من خلال المنصة أن تنجز المعاملات العدلية إلكترونيًا، وسبب كتابتنا لتلك المقالة هو انه أعادت وزارة وزارة العدل المتمثلة في حساب التواصل العدلي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر التذكير بالطريقة لتسجيل حساب منشأة جديدة عبر بوابة ناجز وسنطلعكم على الخطوات في تلك المقالة

خطوات التسجيل عبر بوابة ناجز

تم إنشاء بوابة ناجز بهدف أن يتم تسهيل خدمات المحاكم التي تقدم للمستفيدين منها إن كان مواطنين أو مقيمين أو أصحاب الأعمال.

ويقدم نظام ناجز خدماته في كلاً من:

الوكالات

المحاكم

التنفيذ

العقارات

المحامون

الإنهاءات

عقود الزواج.

وقد تم تطبيق نظام ناجز في محاكم كثيرة بمجموع 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى في المملكة السعودية

وذلك لتوحيد الإجراءات القضائية بين المحاكم، مع اختصار الإجراءات التي يُعمل بها في جميع محاكم المملكة في 78 إجراء.

خطوات التسجيل في البوابة الإلكترونية

في البداية يجب:

الدخول على منصة بوابة ناجز العدلية على الإنترنت.

الدخول على أيقونة إدارة الحسابات

من الاختيارات نختار تفعيل حساب منشأة

نحدد نوع الجهة.

ثم نقوم باختيار السجل التجاري.

قد تم التوضيح من المركز أنه يتم تفعيل الشركات صاحبة المسؤولية المحدودة بشكل آلي

أما باقي المنشآت فيتم تفعليها عبر (مركز التدقيق والتوثيق) وذلك خلال 48 ساعة.

تحسينات بوابة ناجز

أطلقت وزارة العدل مؤخرًا مجموعة جديدة من التحسينات على عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة ناجز الإلكترونية

وذلك للاستمرار في عملية التحسين المستمرة على الخدمات العدلية، التي تسهم في سهولة استخدام البوابة وسرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وفاعلية.

كما أوضحت الوزارة أن التحسينات تتضمن

إضافة مجموعة جديدة من الطلبات على القضايا الخاصة بالاستئناف في القضايا

سوف يتم تخصيص كل درجة من درجات التقاضي بتبويب شامل الجلسات والقضايا والطلبات.

من الخدمات أيضاً إمكانية الاطلاع على المواعيد القادمة ومعرفة جميع الجلسات

يمكن البحث والتنقيح في قائمة الطلبات برقم الطلب أو الاسم لصاحب الطلب أو النوع أو الحالة أو من خلال الفترة.

جدير بالذكر أن وزارة العدل تطور خدماتها الإلكترونية بشكل دائم، كما انها تتوسع في رقمنة كل الخدمات العدلية، حيث أطلقت أكثر من 120 خدمة عبر خطوات التسجيل عبر بوابة ناجز najiz.sa في كل القطاعات لتغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.