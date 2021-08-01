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عمر شويل - جدة الاستعلام عن معاملة في شئون المتقاعدين وذلك اصبح يتم بكل سهولة من خلال رقم الهوية للاستعلام عم معاملة أو الاستفسار عن راتب المتقاعد، ويكون الاستعلام عن معاملة من خلال المؤسسة العامة للتقاعد التي تعمل على رفع كفاءة الأنظمة التقاعدية وتقدم للمتقاعدين والمستفيدين والمشتركين خدمات كثيرة هامة، كما أن المؤسسة سهلت الكثير على المتقاعد توفير الوقت والمجهود بعدم الذهاب إلى المكاتب للاستعلام أو الاستفسار والانتظار في الطوابير والازدحام الشديد خاصة في الظروف الحالية واصبح الاستعلام الكتروانيا وهذا ما تسعى إليه المملكة لتحويل كافي المعاملات إلى رقمية والاستغناء التعامل الورقي، كما أن المتقاعدين يحصلون على خدمات مميزة من المملكة من شروط ومميزات قروض المتقاعدين من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة وغيرها الكثير من الخدمات المتاحة لهم، وتقدم المؤسسة العامة للتقاعد العديد من الخدمات لعملائها حيث تقوم بصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين الذين أحيلوا للتقاعد وكذلك صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من أسرة المتقاعد المتوفى والذين تقرر لهم صرف استحقاق شهري، غير أن يوجد العديد من القروض للمتقاعدين ومنها قرض السيارات بالتقسيط للمتقاعدين من الراجحي وشروطه.

الاستعلام عن معاملة في شئون المتقاعدين برقم الهوية 1442

الدخول على منصة المؤسسة العامة للتقاعد الرسمية. الضغط على تسجيل الدخول. ثم إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. يمكنك كذلك تسجيل الدخول عبر رقم النفاذ الوطني. يتم النقر على استعلام عن معاملة. ثم يتم إدخال رقم الطلب ورمز التحقق. الضغط على استعلام. يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بشؤون المتقاعدين.

الاستعلام المستحقات المالية للمتقاعدين

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد الإلكتروني. ويتم الانتقال إلى خدمة الاستعلام عن المستحقات التقاعدية. يتم إدخال رقم الهوية الوطنية. ثم كتابة الرمز التحقق. الضغط على استعلام. يتم عرض تفاصيل مستحقات المتقاعد المالية وبيان المستحقات التي لم تكتمل.

الاستعلام عن معاملة في المؤسسة العامة للتقاعد

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد. يتم كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حسابك. أوالدخول باسم وكلمة مرور حسابك بأبشر من خلال الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. اختيار الخدمات الإلكترونية للأفراد. ثم الضغط على الاستعلام عن معاملة برقم الهوية. يتم إدخال بعض البيانات الخاصة بك وبالمعاملة المستعلم عنها. ثم كتابة كافة البيانات بدقة. النقر على استعلام لعرض كل المعلومات الخاصة بالمعاملة المستعلم عنها.

تحديث بيانات المتقاعدين

الدخول على المؤسسة العامة للتقاعد. إدخال جميع البيانات المطلوبة والتي ترغب في تحديثها من رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد. يتم إدخال تاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال ورقم جوال آخر بديل عن الرقم السابق في حالات الطوارئ. ثم إدخال رقم الهاتف في المنزل وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستفيد وتحديد مكان الإقامة. بعد ذلك مراجعة جميع البيانات التي قمت بإدخالها. ثم النقر على أيقونة تحديث البيانات.

والجدير بالذكر أن الموسسة تقدم العديد من الخدمات الآن التي يستطيع المتقاعد أن يطلع على المستحقات المالية له بمؤسسة التقاعد وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة الذي وفر الكثير من الخدمات للمتقاعدين للتيسير عليهم، حيث يقدم خدمة إخطار العودة للعمل ويمكن من خلالها تسجيل بيانات المتقاعدين وكذلك تاريخ العودة للعمل بعد استلام الراتب المعاشي وخدمة التحقق من التعريف بالمعاش وخدمة إصدار تعريف بالمعاش ويمكن من خلال هذه الخدمة حجز موعد مسبق مع أحد فروع المؤسسة كما أن ينمكن معرفة حالات سن التقاعد المبكر 1442 وحالات إيقاف راتب التقاعد واستثناءات لا تتضمنها مدة الخدمة وغيرها الكثير من الخدمات