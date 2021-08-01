نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل بضمان العقار من الراجحي ومعرفه الشروط وكيفيه الحصول علي التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل بضمان العقار من الراجحي من اهم التمويلات التي اعلن عنها المصرف عبر صفحته الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما تسال العديد من السعوديين في الآونة الأخيرة عن عرض تأجيل الأقساط من الراجحي ومعرفه اهم الشروط والمميزات من المصرف. بالإضافة إلي ذلك اعلن المصرف أيضا علي صفحته الرسمية عن التمويل الشخصي عبر الراجحي موبايل ومعرفه اهم العروض والحصول علي مكافئات مجانيه. والآن سوف نقوم بتوضيح التمويل بضمان العقار من الراجحي بالتفصيل مع شرح وتوضيح الشروط والمتطلبات والمميزات أيضا الخاصة بالتمويل وكيفيه الحصول عليه بالخطوات من خلال المقالة الأتية.

التمويل بضمان العقار من الراجحي

اعلن المصرف عن التمويل والذي يمكنك العملاء السعوديين بالحصول علي تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بضمان العقار الذي يمتلكه بطريقه سهله وبسيطه جدا. والذي يوفر للعميل السيولة الكافية من المصرف وتحسب قيمه التمويل. استنادا إلي قيمه العقار التي تم تحديدها مسبقا بالإضافة إلي قيمه الأقساط الشهرية. كما اعلن المصرف أيضا عن المميزات الخاصة بالتمويل وهي كالاتي:

حدود تمويليه مرتفعه جدا والذي يبدأ من 50000 ريال ويصل إلي ثلاث ملايين ريال كحد اقصي للعملاء أصحاب الرواتب ويمتلكون وحدات سكنيه.

والذي يبدأ من 50000 ريال ويصل إلي ثلاث ملايين ريال كحد اقصي للعملاء أصحاب الرواتب ويمتلكون وحدات سكنيه. نسبه التمويل إلي قيمه العقار والتي تقدم تمويل يصل نسبته إلي 70% من قيمه العقار المبني و60% من قيمه الأراضي.

والتي تقدم تمويل يصل نسبته إلي 70% من قيمه العقار المبني و60% من قيمه الأراضي. تامين تكافلي علي الحياه في حاله الوفاة أو العجز لا قدر الله بتغطيه تأمينية تصل إلي 500 ألف ريال.

في حاله الوفاة أو العجز لا قدر الله بتغطيه تأمينية تصل إلي 500 ألف ريال. أجال استحقاق مرنه وتصل مدتها إلي 240 شهر بهوامش ربح تنافسيه وتمكين العميل من السداد المبكر.

شروط تمويل الرهن العقاري

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن بعض الشروط الميسرة للتمويل. والتي نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

التمويل متاح للسعوديين فقط.

حد ادني المرتب 5000 ريال للقطاع الحكومي أما القطاع الخاص 7500 ريال.

يمكن الأخذ بالدخول الأخري اعتبارا بحد تمويلي اقصي ويصل إلي 50% من الدخول.

كيفيه الحصول علي تمويل الرهن العقاري

والجدير بالذكر أن المصرف اعلن عن طرق الحصول علي التمويل بضمان العقار من الراجحي عبر الذهاب إلي احد فروع المصرف بالمملكة. أو التقديم الإلكتروني عبر اتباع الخطوات الأتية: