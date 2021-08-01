نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هافال وجريت وول من الراجحي وكيفيه الحصول علي سياره من العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هافال وجريت وول من اهم العروض التي اطلقها مصرف الراجحي حديثا بالمملكة والذي اعلن عنها المصرف عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية. كما تسال الكثير من المواطنين السعوديين عن شراء الأراضي مصرف الراجحي بكل سهوله ومعرفه شروط ومتطلبات التمويل. كما العن المصرف حديثا أيضا عن مجموعه من العروض منها عرض تأجيل الأقساط من الراجحي ومعرفه اهم الشروط والمميزات من المصرف. والآن سوف نقوم بشرح العروض بالتفصيل والشروط اللازمة تجاه العروض وكيفيه الحصول علي سياره هافال الجديدة بكل سهوله عبر هذه المقالة.

عروض هافال وجريت وول من الراجحي

اعلن الراجحي عن عروض هافال والذي يمكنك من اغتنام فرصه تأجير سياره من شركه توزيع وتسويق السيارات المحدودة. بالإضافة إلي ذلك اعلن المصرف علي أن شروط العروض سهله وميسره وتناسب جميع المواطنين السعوديين بالمملكة. كما أشار المصرف إلي معدل النسبة السنوي وهو معدل الخصم الذي تكون فيه قيمه جميع الأقساط والدفعات الأخري المستحقة علي المستفيد. والتي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده وتكون مساويه للقيمه الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاح. وذلك يكون في التاريخ الذي يكون أول دفعه من التمويل متاحه. بالإضافة إلي ذلك شملت العروض عملاء تحويل الرواتب وعملاء بدون تحويل الرواتب والتي سوف نوضحها لكم عبر النقاط الأتية.

تأجير السيارات بتحويل الراتب

بدون دفعه أولي وبدون رسوم إدارية.

أقساط شهريه منخفضه وعلي فتره سداد 60 شهر.

الدفعة الأخيرة تصل حتي 30%.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 7.45% شامل التامين.

تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

الدفعة الأولي تبدأ من 10% وبدون رسوم إدارية.

أقساط شهريه منخفضه وعلي فتره سداد 60 شهر.

الدفعة الأخيرة تصل حتي 25%.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 9.05% شامل التامين.

شروط عروض الراجحي علي هافال

بالإضافة إلي ذلك اعلن المصرف عن عده شروط والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

تطبق شروط وأحكام المصرف.

العروض ساريه حتي 31 سبتمبر 2021 أو حتي نفاذ الكميه.

يمكن أن تختلف مواصفات السيارة عن الموجودة بالصورة.

كيفيه الحصول علي سياره هافال

كما اعلن المصرف عن طرق الحصول علي عروض هافال وجريت وول عن طريق زياره اقرب فرع للمصرف أو احد معارض هافال وجريت وول. أو الاتصال علي الرقم 8001241222. أو التقديم الإلكتروني عبر الخطوات الأتية: