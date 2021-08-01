جامعة جدة تكشف نتائج القبول للعام الدراسي الجديد وشروط القبول فيها بالمملكة

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عمر شويل - جدة جامعة جدة تكشف نتائج القبول للعام الدراسي الجديد وشروط القبول فيها أعلنت جامعة جدة عن نتائج القبول، بدءا من الأحد 1 أغسطس وتستمر لمدة يومين، وعلي جانب اخر أكدت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير، أنها تفخر بأن تكون الاختيار الأول لقادة المستقبل، من خلال تبني نخبة من البرامج الأكاديمية النوعية، لتهيئة الطلاب والطالبات، ليكونوا عنصرا فعالا في مسيرة البناء والتنمية بالمملكة، ثم تسعى أن تكون مصدرا رائدا، في تطبيقات البحث والابتكار والتطوير، وذلك بالتعاون مع قطاعات الصناعة، وإيجاد ظروف أفضل للعمل والدراسة، وتقديم رحلة تعليمية متكاملة، تعتمد على التميز في برامجها، وتمكينها للموهوبين لتكون الجامعة المقصد الأول لقادة المستقبل.

جامعة جدة تكشف نتائج القبول للعام الدراسي الجديد وشروط القبول فيها

أما الجانب المتعلق بريادة الأعمال، فجامعة جدة تسعي من خلال مركز الابتكار وريادة الأعمال، نشر ثقافة الابتكار وتنمية المهارات، ثم إضافة تقديم الخدمات والاستشارات والتدريب لرواد الأعمال، وتسهيل التواصل والتعاون، بين الجماعة والفئات المختلفة لمنظومة ريادة الأعمال المحلية، ثم عن النسب المئوية للقبول بالجامعة، المسار العلمي القدرات 40٪. ، الثانوية 30٪. ، التحصيلي 30٪، والمسار الإنساني القدرات 60٪.، الثانوية العامة 40٪، وجامعة جدة قد أدرجت ضمن تصنيف التايمز البريطانية لعام 2021 لأول مرة لها، الذي يركز على تصنيف الجامعات المدرجة وفقا لمهامها التدريسية والبحثية والمجتمعية.

شروط الالتحاق بجامعة جدة العام الدراسي الجديد

وحددت جامعة جدة بالمملكة عن مجموعة من الشروط العامة لتمكنك بالالتحاق في الجامعة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية. ثم حاصل علي الثانوية العامة أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها. يحصل علي موافقة للدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة. ثم لقدرات المسار الإداري والإنساني إذا كان المسار علمي. البيانات المدخلة مطابقة للأصول. لا يكون تم فصله من أي جامعة أكاديمية. لا تقبل الجامعة أي طالب سحب ملفه من الجامعة، أو أي جهة تعليمية أخرى، إلا إذا مضى على الانسحاب 3 أشهر فأكثر قبل بدء الدراسة. ترفض الجامعة أي شهادة ثانوية مضى عليها أكثر من خمس سنوات. الطالب الكفيف يتم أعفائه من اختبارات القياس والتحصيلي.

رابط وموعد وطريقة الاستعلام عن نتائج القبول جامعة جدة

صرحت عمادة القبول بالجامعة، إعلان النتائج من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس، من خلال بوابة النفاذ الوطني: