نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الأهلية لحساب موطن وموعد صرف حساب مواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن السعودية دائمة السعي والاجتهاد من أجل توفير حياة مرفهة، وهادئة، تصل إلى حد الاستقرار لجميع المواطنين المتواجدين على أرضها، لذلك أتاحت المملكة لكافة الأسر السعودية الغير ميسورة الحال خدمة إلكترونية يتم من خلالها تقديم كافة الطلبات الخاصة بالتسجيل، والتواصل مع المستفيدين، وذلك لكي يتمكن الشخص الراغب في التقديم أن ينشئ حساب عبر هذه البوابة.

كما أنه تم إنشاء هذا الحساب من أجل حماية مصلحة المواطنين، والأسر السعودية من تجنب أي تغيير يطرأ على الإصلاحات الاقتصادية، سواء كان هذا التأثير يتم بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر، فالمملكة دائمة الاهتمام، وتوفير لهم مبلغ نقدي يتم سحبه من خلال هذا الحساب.

شروط الأهلية في حساب المواطن.

يتساءل بشكل دائم المستفيد عن موعد صرف دفعة حساب مواطن ، وظهور نتائج الأهلية الخاصة بدفعة45، وهل سيتم الصرف في الموعد المحدد في اليوم العاشر من كل شهر أم سيتم التأجيل أو تغير المعاد بسبب الإجازات الرسمية يجب أن يتوافر في للمسجل عدة شروط للحصول على الدعم المقدم من خلال حساب مواطن ومن ضمنها التالي:-

أن يكون هذا الشخص الراغب في التسجيل سعودي الجنسية.

يوجد استثناء لكلا من ابن، وابنة المواطنة الزوجة أو الزوج غير السعودية، ولكنهم تحملوا لبطاقات التنقل.

شرط الإقامة الدائمة داخل المملكة، وعدم التواجد خارجها لمدة لا تزيد عن 90 يوم في خلال أل السنة الماضية.

أيضا يتم النظر للدخل الإجمالي للأسرة، وعدد أفراد الأسرة، والنظر لأعمارهم إذا كان من بينهم من تخطى سن أل 18 عام، أو أقل من ذلك.

كذلك يعد شرط أساسي عدم تواجد الشخص المستفيد في السجون، أو دور الإيواء.

تطابق البيانات المقدمة من المستفيد مع البيانات المطلوبة من قبل هذا الحساب.

طريقة تعديل العنوان الخاص بالمستفيد في البرنامج.

يمكن للشخص المستفيد أن يقوم بتعديل كافة البيانات التي سبق له وأن قام بتسجيلها عبر الحساب، وذلك من خلال الآتي:-