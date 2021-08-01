نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول في جامعة طيبة 1443 السعودية ونسب القبول وكيفية التسجيل في جامعة طيبه teba “ثقفني” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت نتائج القبول في جامعة طيبة 1443 ورابط التسجيل في جامعة طيبة 1443 قائمة محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع ظهور نتائج الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية وبدء التسجيل في الجامعات السعودية استعدادًا للعام الدراسي الجديد حيث يحرص الكثير من الطلاب على معرفة نسب القبول في جامعة طيبة وشروط التسجيل في الجامعة للعام الدراسي الجديد وبرامج وتخصصات الدراسة في جامعة طيبة السعودية الجديدة.

شروط القبول بجامعة طيبة 1443

ونرصد لكم في هذا التقرير شروط القبول بجامعة طيبة 1443 عبر السطور التالية للتيسير على الطلاب والطالبات للتسجيل للدراسة خلال العام الدراسي الجديد تتمثل فيما يلي:-

اجتياز المقابلة الشخصية لجامعة طيبة للدورة الدراسية المختارة.

تقديم صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية للطالب المتقدم بشرط أن تكون سارية.

لابد أن يكون المتقدم للدراسة سعودي الجنسية ويحمل بطاقة هوية

ألا يتجاوز سن المتقدم أو المتقدمة للدراسة عن 25 عامًا منذ بدء الدورة

يجب الحصول على درجة القبول المعروفة بالجامعة.

يشترط عدم مرور 3 سنوات على الحصول على شهادة التخرج من المدرسة الثانوية.

يتم القبول وفقًا للنسب المرجحة ورغبات مقدم الطلب وأرقام القبول المعتمدة.

يجب اجتياز الفحوصات الطبية المطلوبة التي تحددها التعليمات والأنظمة.

ويتم فصل الطالب وإنهاء طلب القبول في حالة تأخر بفصل دراسي واحد وتغيب بدون عذر.

كيفية التسجيل في جامعة طيبة 1443

وعن كيفية التسجيل في جامعة طيبة 1443 للعام الدراسي الجديد للطلاب والطالبات اتبع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع جامعة طيبة.

الضغط على ايقونة التسجيل في جامعة طيبة.

اختر أيقونة مربع القبول الإلكتروني.

في الخطوة التالية ستفتح صفحة البرامج المتاحة للتسجيل في الجامعة السعودية.

أدخل جميع البيانات المطلوبة للتسجيل طلب القبول في جامعة طيبة.

بعد مراجعة بياناتك اضغط على كلمة إرسال.

نسب القبول في جامعة طيبة 1443

حددت جامعة طيبة نسبة القبول في جامعة طيبة 1443 كالتالي:-

برنامج المسار العلمي ومعدلات القبول فيه للطالبات

أن لا تقل نسبة اختبار الكفاءة عن 30٪.

شهادة الثانوية العامة بنسبة 59٪.

أن تكون درجة القبول في اختبار الأداء 20٪ على الأقل.

معدل القبول في جميع المقررات والتخصصات الأخرى في الجامعة

اختبار القدرات هو 40٪.

أبيتور 60٪.

معدل قبول الطالبات في باقي البرامج والتخصصات بجامعة طيبة

أبيتور 50٪.

اختبار الأداء 20٪.

اختبار القدرات 30٪.

نتائج القبول في جامعة طيبة 144

وحول نتائج القبول في جامعة طيبة 1443 يتم تسجيل الدخول إلى بوابة قبول جامعة طيبة ثم اختيار أيقونة مربع القبول الإلكتروني.

ويتم تسجيل رقم التسجيل والبيانات المطلوبة ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة القبول.