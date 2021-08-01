نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط للسعودي والمقيم والمتقاعد تمويل بدون كفيل لدى شركة اليسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتقسيط للسعودي والمقيم والمتقاعد احصل الآن على تمويل شخصي بالتقسيط الميسر لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم شركة اليسر عروض تمويلية جديدة فمنذو 1990 وهو عام تأسيس شركة اليسر للتمويل تحاول أن توفر كل متطلبات العملاء من خلال العروض التمويلية ومزايا تلك العروض ومن خلال مقال اليوم سوف نتعرف على إحدى عروض شركة اليسر للتمويل وهو التمويل الشخصي الميسر والذى أيضاً يستطيع الحصول عليه كل الفئات بالمملكة.

بالتقسيط للسعودي والمقيم والمتقاعد مع تمويل اليسر

شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية تعرف بدورها الريادي الذي تقدمه من خلال الخدمات والمنتجات التمويلية التى توفرها للعملاء فهي تقدم الكثير من العروض التمويلية المختلفة ولكن من خلال مقال اليوم بموقع ثقفني نعرض لكم القرض الشخصي الميسر الذى يتميز بأنه متاح لفئات عديدة بالمملكة والذى يتميز أيضاً بالعديد من المزايا التي سوف نعرضها لكم وهي:

التمويل الشخصي الميسر لدى شركة اليسر يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة.

يستطيع العميل الحصول على تمويل ربما تصل قيمة إلى 300000 ريال سعودي.

التمويل بقيمة 100000 ريال سعودي لا يشترط وجود كفيل.

يتميز القرض الشخصي بالتقسيط لدى شركة اليسر بهامش ربح تنافسي.

العملاء الراغبين في الحصول على تمويل شركة اليسر يتم السداد على أقساط تصل إلى 5 سنوات.

يتميز قرض شركة اليسر للتمويل بأنه متوفر للسعودي والمقيم وأيضاً المتقاعد.

شروط تمويل شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي بالتقسيط الميسر لدى شركة اليسر للتمويل متوفر للعميل السعودي وأيضاً العميل المقيم والمتقاعد ولكن بعد توافر شروط وضعتها شركة اليسر للتمويل وهي:

يشترط أن يكون الراتب الشهري للمتقدم السعودي لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

لابد أن يكون المتقدم الغير سعودي يحصل على 6000 ريال سعودي كحد أدنى.

21 عام هو الحد الأدنى لعمر المتقدم بطلب الحصول على التمويل.

60 عام هو الحد الأقصى لعمر المتقدم.

يشترط أن يكون عمر المتقاعد لا يتعدى 70 عام.

يشترط أن تكون مدة العمل لا تقل عن 3 أشهر للعميل السعودي و6 أشهر للعميل المقيم.

طريقة الحصول على تمويل شركة اليسر للتمويل

تمويل شركة اليسر بدون كفيل وبالتقسيط الميسر متاح للعملاء السعوديين والمقيمين والمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية ويمكن أيضاً المتقدم طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر والضغط على طلب التمويل.