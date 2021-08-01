نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الحرس الملكي معهد الإدارة 1442 عريف عبر بوابة تدريب trainees.ipa.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام نتائج الحرس الملكي معهد الإدارة 1442 للإطلاع على نتائج ترشيح معهد الإدارة العامة للتعيين على رتبة عريف فني، حيث ينتظر العديد من المتقدمين بالتسجيل في البرامج الإعدادية بمعهد الإدارة العامة من الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ إعلان نتائج قبول الحرس الملكي للتعرف على أسماء المقبولين ضمن الدفعة الأولى، وقد تم الإعلان عن فتح التسجيل من قبل المعهد بالشراكة مع رئاسة الحرس الملكي، كما أوضح المعهد مزايا الدورة التدريبية التي من المقرر أن تنتهي بالتوظيف، والبرامج الإعدادية المنفذة بالدورة.

نتائج الحرس الملكي معهد الإدارة 1442

فتح معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية باب التسجيل الإلكتروني في البرامج الإعدادية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للفصل الأول من العام التدريبي 1443هـ، وذلك بشراكة رئاسة الحرس الملكي السعودي للتقديم على البرامج الإعدادية ضمن مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف، وقد تمثلت البرامج الإعدادية المتقدم عليها في التالي:

برمجة الحاسب الآلي. السكرتير التنفيذي. إدارة سلاسل الإمداد.

وقد تم البدء في استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني “الفصل الدراسي الأول” اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ذي القعدة لعام 1442هـ الموافق لتاريخ الرابع من شهر يوليو لعام 2021م، كما تم فتح التسجيل أيضاً بتاريخ الرابع من شهر ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ الرابع عشر من شهر يوليو لعام 2021.

ووفقاً للخطة التنفيذية والزمنية للبرامج الإعدادية العامة المعلن عنها من جانب معهد الإدارة العامة بشكل رسمي عبر موقعه الإلكتروني، فمن المقرر أن يتم إعلان نتائج المقبولين الدفعة الأولى والبدء في تسليم ملفات المقبولين للبريد الممتاز في الموعد التالي:

يوم الأحد بتاريخ 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 1 أغسطس 2021م.

رابط استعلام نتائج معهد الإدارة العامة

يتم الاستعلام عن نتائج ترشيح معهد الإدارة العامة عن طري الدخول إلى بوابة “تدريب” أو بوابة المتدربين الإلكترونية التابع للمعهد، ثم تعبئة رقم السجل المدني وكلمة المرور، فمن يرغب في الحصول على نتائج الحرس الملكي معهد الإدارة العامة 1442 يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة المتدربين الإلكترونية للإطلاع على نتائج ترشيح معهد الإدارة العامة (trainees.ipa.edu.sa).

ويجب العلم أن هذه البوابة تقوم بخدمة متدربي معهد الإدارة العامة ممن تم ترشيحهم في السابق من جانب الجهات التابعين لها على إحدى دورات المعهد التدريبية، لكي يتمكن المتدرب من الاستفادة من خدمات البوابة الإلكتروني يجب أن تكون البيانات الخاصة به تم إدخالها في سجلات معهد الإدارة من خلال جهة عمله.

وأن يكون قد تم ترشيحه على أحد برامج المعهد سواء الإعدادية أو غيرها من قبل الجهة التي يعمل بها، وأن يكون رقم السجل المدني الخاص به وتاريخ ميلاده مسجلين بالبوابة بشكل صحيح كما هما في البطاقة الشخصية، وفي حال استخدام بوابة المتدربين لأول مرة، يجب النقر على أيقونة تسجيل جديد.