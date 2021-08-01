حماية الشباب من أفكار التطرف والإرهاب…بقلم / أميرة المغامسي

التطرف هو المغالاة السياسية أو الدينية أو المذهبية أو الفكرية، وإسلامُنا دين السماحة والوسطية والاعتدال، فإن زاد وعلا بفكر الشاب ومعتقداته يصبح نذير خطرٍ على نفسه ومجتمعه بل العالم أجمع.

تتعدد أسبابه، بدءً من تنشئة تستنزف كل طاقاته، دون احترام لذاته ورغباته، سواء من تفكك أسري، أو فقدٍ، أو اضطهادٍ وتهديد، وترسيخ لثقافة العيب والحرام، تجعله في صراعٍ بين رغباته الطبيعية وبين عادات مجتمعه؛ فيكون حانقًا كارهًا لكل انفتاحٍ وكل جديد.

وعند انعدام الأمن الداخلي للشاب؛ نتيجة سوء المعاملة من الأهل، والمحطين له، لأسباب ككونه مفرطًا في الأذى والحركة، مراهقًا يسكر، مدمنًا، وممن لديهم اضطرابات نفسية. عندئذٍ سيبحث عن الأمن في أي مكان آخر. ومن هنا يبدأ الانحراف والانجراف.

والانفتاح المهول في عصرنا الحاضر، وماتتيحه للشباب هواتفهم المحمولة، والألعاب الإلكترونية، نصبح بأمس الحاجة للاهتمام بهم، وما يمس مبادئهم، ومعتقداتهم الدينية والفكرية الصحيحة.

تبدأ بغرس الوازع الديني الصحيح، تماشيًا مع سيرة النبي المصطفى مع أهل بيته، وصحابته، ومعرفة حدود الشرع وضوابطه، مع الاهتمام بتلبية حاجاتهم الإنسانية، بدءً بحاجاتهم الفسيولوجية، ووجودهم ببيت وأسرة آمنة، فهي اللبنة الأولى للتنشئة السليمة، وللعلم أن الجو العائلي الذي يغلب عليه طابع الألفة والحب، الحوار، تقدير الذات، وحرصها على السفر سويًا مع أبنائها، من الصعب اختراق عقولهم وبرمجتها لأفكار ومعتقدات المتطرفين.

ومن المهم استثمار أوقات فراغهم بما يفيدهم من برامج وفعاليات ممتعة، تتيح لهم فرصة التنفيس والتعبير عما بداخلهم، وتكون منظمة بإشراف هيئات وزارية.

في نهاية الأمر مقولة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله تختصر ذلك بهذه الكلمات” لا مكان بيننا لمتشددٍ يرى الاعتدال انحلالًا ، ويستغل العقيدة السمحة لتحقيق أهدافه ، ولا مكان بيننا لمنحلٍ يرى في حربنا على التطرف وسيلة ً لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لنشر أهدافه” .